Не все так гладко: вертолет Ingenuity совершил 17-й полет на Марсе

Марсианский вертолет выполнил очередной полет, но не обошлось без неприятностей.

Вертолет Ingenuity совершил 17-й раз полет над поверхностью Марса. После того, как он пролетел 187 метров на северо-восток, связь с марсоходом Perseverance во время финального этапа полета прервалась. Только через 15 минут марсоход получил данные от вертолета, что все его приборы в рабочем состоянии, сообщает SciTechDaily.

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По словам Тедди Цанетоса, руководителя миссии Ingenuity в NASA, полет прошел успешно, а связь была потеряна из-за особенностей поверхности. Но вертолет передал не все данные о своем состоянии на марсоход и теперь ученым перед следующим полетом нужно дождаться обновленной информации на Земле.

"По нашим данным вертолет находился на высоте 10 метров 117 секунд и связь пропала только во время спуска на высоте около 3 метров. Нам еще нужно изучить почему близлежащие объекты помешали радиосвязи", — говорит Ценатос.

Сила радиосигнала зависит от того, насколько хорошо "видят" друг друга передатчик и приемник. В этом случае, во время снижения между вертолетом и марсоходом оказался 4-метровый холм и связь прервалась.

[ + – ] Марсоход Perseverance и вертолет Ingenuity на поверхности Марса Фото: NASA

Это было незапланированное событие, ведь ученые при составлении маршрута Ingenuity ориентировались на одно направление движения марсохода Perseverance, но он переехал в другое место. Планы марсохода меняются каждый день, чтобы изучить большую часть поверхности кратера Езеро.

"Мы считаем, что полет прошел успешно, и что с вертолетом все в порядке. Но мы дождемся еще дополнительных данных’, — говорит Ценатос.

По словам представителя NASA, следующий, 18-й полет, состоится в течение следующих двух недель. Ingenuity помогает марсоходу Perseverance исследовать кратер Езеро на Марсе.

Фокус писал о том, как прошел 16-й полет вертолета Ingenuity на Красной планете.

Напоминаем, что ученые, благодаря снимкам Perseverance, создали видео уникального 13-го полета Ingenuity над поверхностью Марса. Также Perseverance нашел на Марсе "земной" минерал.