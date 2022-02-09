Помогли Олимпийские игры. В Пекине обнаружили 800-летний императорский дворец (фото)

Археологи также нашли несколько фарфоровых изделий из белой глазури, фрагменты скульптур головы дракона и другую керамику.

Во время строительства олимпийской деревни для зимних игр этого года в Пекине, исследователи обнаружили остатки древнего дворца династии Цзинь (1115-1234 гг.), пишет Artnet.

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Он был найден недалеко от деревни Тайзичэн в провинции Хэбэй. Поскольку в деревне находятся древние руины, было решено провести полное обследование территории, чтобы во время строительства не повредить и не потерять ничего, представляющего историческую ценность. Обнаружение дворца стало для китайских археологов в некотором роде большим сюрпризом. Прежде чем провести обследование, археологическая группа, исследовавшая руины, думала, что это просто какие-то старые и бесполезные здания.

[ + – ] Руины Тайзичэн

Однако после начала работ исследователи начали раскопки многих бесценных керамических изделий, включая несколько фарфоровых изделий из белой глазури, фрагменты скульптур головы дракона, фигурки и другую керамику, а также строительных деталей. Остатки императорского дворца включают городские стены, рвы, 14 дорог и 67 фундаментов зданий.

[ + – ] Бронзовая фигурка дракона, обнаруженная в руинах олимпийской деревни

Эти открытия позволили археологам определить, что найденные ими руины оказались дворцом Тайхэ, который когда-то был летней резиденцией императора династии Цзинь Ваньянь Цзина, правившего с 1189 по 1208 год. Это первый случай раскопок дворцового комплекса династии Цзинь.

Исходя из большой исторической ценности дворца, команда решила сохранить весь объект целиком, что означало необходимость пересмотра проекта строительства олимпийских деревни, перенеся ее через дорогу от руин.

[ + – ] Артефакт в виде головы дракона

Среди других недавних археологических открытый стоит также выделить два меча времен Византийской империи, которые ученые нашли в турецком городе Аморий. Один из мечей был найден в церкви и, по мнению археологов, его туда поместили в качестве подношения. А второй обнаружили в нижней части города, он использовался древними солдатами как второстепенное оружие.

А вот в Египте археологи раскопали тысячи глиняных черепков остраков, которые древняя цивилизация использовала в виде блокнотов. В эти таблички они записывали самую разную информацию: список продуктов, товары повседневного спроса, вели записи из школы, а также изображали разные геометрические фигуры, и божества.