Допомогли Олімпійські ігри. У Пекіні виявили 800-річний імператорський палац (фото)

Археологи також знайшли кілька фарфорових виробів з білої глазурі, фрагменти скульптур голови дракона та іншу кераміку.

Під час будівництва олімпійського села для цьогорічних зимових ігор у Пекіні, дослідники виявили залишки древнього палацу династії Цзінь (1115-1234 рр.), пише Artnet.

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Він був знайдений неподалік села Тайзічен у провінції Хебей. Оскільки в селі є стародавні руїни, було вирішено провести повне обстеження території, щоб під час будівництва не пошкодити і не втратити нічого, що становить історичну цінність. Виявлення палацу стало для китайських археологів певним чином великим сюрпризом. Перш ніж провести обстеження, археологічна група, яка досліджувала руїни, думала, що це просто якісь старі та непотрібні будівлі.

[ + – ] Руїни Тайзічен

Однак, після початку робіт дослідники розпочали розкопки багатьох безцінних керамічних виробів, включаючи кілька фарфорових виробів з білої глазурі, фрагменти скульптур голови дракона, фігурки та іншу кераміку, а також будівельних деталей. Залишки імператорського палацу включають міські стіни, рови, 14 доріг та 67 фундаментів будівель.

[ + – ] Бронзова фігурка дракона, виявлена в руїнах олімпійського села

Ці відкриття дозволили археологам визначити, що знайдені ними руїни виявилися палацом Тайхе, який колись був літньою резиденцією імператора династії Цзінь Ваньянь Цзіна, який правив з 1189 до 1208 року. Це перший випадок розкопок палацового комплексу династії Цзінь.

Виходячи з великої історичної цінності палацу, команда вирішила зберегти весь об'єкт повністю, що означало необхідність перегляду проєкту будівництва олімпійського села, перенісши його через дорогу від руїн.

[ + – ] Артефакт у вигляді голови дракона

Серед інших недавніх археологічних відкриттів варто також виділити два мечі часів Візантійської імперії, які вчені знайшли у турецькому місті Аморій. Один з мечів був знайдений у церкві і, на думку археологів, його туди помістили як підношення. А другий виявили в нижній частині міста, він використовувався стародавніми солдатами як другорядна зброя.

А ось у Єгипті археологи розкопали тисячі глиняних черепків дотепників, які давня цивілізація використовувала у вигляді блокнотів. У ці таблички вони записували найрізноманітнішу інформацію: список продуктів, товари повсякденного попиту, вели записи зі школи, а також зображували різні геометричні фігури та божества.