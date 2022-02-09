Перешли море. В Испании нашли останки титанозавров, пришедших из Африки 70 млн лет назад

Испанские и португальские ученые описали новый вид титанозавра Abditosaurus kuehnei, останки которого нашли в Каталонии.

Кости Abditosaurus kuehnei представляют собой наиболее полный скелет титанозавра, огромного траводяного динозавра, из тех, которые до сих пор находили в Европе. Кроме того, новый вид является самым крупным титанозавром из найденных в Испании. Когда этот динозавр жил 70,5 млн лет назад его длина была не менее 17,5 метров, а весил он примерно 14 тонн, сообщает Archaeology News Network.

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"Удивительно, что этот титанозавр имел такие размеры. Эти динозавры, которые жили во второй половине мелового периода в Европе были меньше, так как эволюционировали на островах. Да, Европа в период между 83 и 66 млн лет назад представляла собой архипелаг из десятков островов", — говорит Бернат Вила из Каталонского палеонтологического института.

Извлечение останков нового вида татанозавра Abditosaurus kuehnei происходило в течение многих лет. Первые кости раскопал немецкий палеонтолог Вальтер Кюне еще в 1954 году. Следующий этап раскопок прошел в 1986 году и только недавно раскопки возобновили и ученые смогли сложить воедино все найденные останки древней рептилии. За время раскопок палеонтологи обнаружили 53 элемента скелета титанозавра. Среди них:

Несколько зубов;

Позвонки;

Ребра и конечности;

Лопаточные и тазовые кости;

Фрагмент шеи, состоящий из 12 шейных позвонков.

[ + – ] За время раскопок палеонтологи обнаружили 53 элемента скелета титанозавра Фото: Ancient Archeology

"Нам повезло найти наиболее полный скелет титанозавра из когда-либо обнаруженных в Европе", — говорит Анхель Галобарт из из Каталонского палеонтологического института.

Что касается названия нового вида титанозавра, то первое слово Abditosaurus означает "забытая рептилия", а второе, kuehnei, является данью уважения Вальтеру Кюне.

[ + – ] Сравнение размеров титанозавра Abditosaurus kuehnei и человека Фото: Ancient Archeology

В описании к новому виду ученые делают вывод, что этот титанозавр скорее всего, принадлежит группе себе подобных существ, которые жили на территории современных Южной Америки и Африки, ведь они отличаются от остальных европейских титанозавров небольшими размерами. Они могли попасть в Европу во время миграции, когда уровень моря значительно снизился.

Титанозавры – это группа динозавров-зауроподов, к которым принадлежит большое разнообразие видов, которые населяли планету в меловом периоде. Они были травоядными, ходили на четырех лапах, причем передние конечности были короче, чем задние. У титанозавров были длинные шеи и хвосты. Кожа некоторых видов этих динозавров была покрыта костными пластинами, которые могли служить им как защита от хищников.

Фокус уже писал о самых важных открытиях, которые касаются динозавров, которые сделали ученые в 2021 году. Палеонтологи открыли новые виды, а также сосчитали сколько тираннозавров населяло Землю.

Напоминаем, что в Китае палеонтологи нашли полностью сохранившийся эмбрион динозавра.