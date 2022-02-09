Перейшли море. В Іспанії знайшли рештки титанозаврів, які прийшли з Африки 70 млн років тому

Іспанські та португальські вчені описали новий вид титанозавра Abditosaurus kuehnei, рештки якого знайшли в Каталонії.

Кістки Abditosaurus kuehnei є найповнішим скелетом титанозавра, величезного траводяного динозавра, з тих, які досі знаходили в Європі. Крім того, новий вид є найбільшим титанозавром зі знайдених у Іспанії. Коли цей динозавр жив 70,5 млн років тому, його довжина була не менше 17,5 метра, а важив він приблизно 14 тонн, повідомляє Archaeology News Network.

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"Дивно, що цей титанозавр мав такі розміри. Ці динозаври, які жили в другій половині крейдового періоду в Європі були меншими, тому що еволюціонували на островах. Так, Європа в період між 83 і 66 млн років тому була архіпелагом із десятків островів", — каже Бернат Віла з Каталонського палеонтологічного інституту.

Вилучення решток нового виду татанозавра Abditosaurus kuehnei відбувалося багато років. Перші кістки розкопав німецький палеонтолог Вальтер Кюне ще 1954 року. Наступний етап розкопок пройшов у 1986 році, і тільки недавно розкопки відновили, і вчені змогли скласти докупи всі знайдені рештки стародавньої рептилії. За час розкопок палеонтологи виявили 53 елементи скелета титанозавра. Серед них:

Декілька зубів;

Хребці;

Ребра та кінцівки;

Лопаткові й тазові кістки;

Фрагмент шиї, що складається з 12 шийних хребців.

[ + – ] За час розкопок палеонтологи виявили 53 елементи скелета титанозавру Фото: Ancient Archeology

"Нам пощастило знайти найповніший скелет титанозавра з будь-коли виявлених у Європі", — говорить Анхель Галобарт із Каталонського палеонтологічного інституту.

Що ж до назви нового виду титанозавра, то перше слово Abditosaurus означає "забута рептилія", а друге, kuehnei, є даниною поваги Вальтеру Кюне.

[ + – ] Порівняння розмірів титанозавра Abditosaurus kuehnei та людини Фото: Ancient Archeology

В описі нового виду вчені роблять висновок, що цей титанозавр, швидше за все, належить групі собі подібних істот, які жили на території сучасних Південної Америки й Африки, адже вони відрізняються від решти європейських титанозаврів невеликими розмірами. Вони могли потрапити до Європи під час міграції, коли рівень моря значно зменшився.

Титанозаври – це група динозаврів-зауроподів, до яких належить велика різноманітність видів, що населяли планету в крейдовому періоді. Вони були травоїдними, ходили на чотирьох лапах, причому передні кінцівки були коротшими, ніж задні. У титанозаврів були довгі шиї та хвости. Шкіра деяких видів цих динозаврів була покрита кістковими пластинами, які могли служити їм як захист від хижаків.

Фокус уже писав про найважливіші відкриття, що стосуються динозаврів, які зробили вчені у 2021 році. Палеонтологи відкрили нові види, а також порахували, скільки тиранозаврів населяло Землю.

Нагадуємо, що в Китаї палеонтологи знайшли ембріон динозавра, що повністю зберігся.