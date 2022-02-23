Телефон для собак и пианино-мангал. Самые удивительные изобретения, которые вызывают улыбку

Пианино-мангал; игрушка, которая кусает, чтобы успокоить; телевизор, который можно и нужно облизывать; телефон-мяч, по которому может позвонить ваша собака.

Музыкальный мангал

Китайский блогер Шоугунгене в конце прошлого года презентовал на своем Youtube-канале необычное изобретение — пианино, которое под звуки музыки превращается в мангал на колесах для приготовления шашлыка. Сам мангал расположен внутри деревянной плиты, к которой прикреплены электронные кнопки. По словам блогера, чтобы приступить к приготовлению мяса, нужно непрерывно играть на пианино. Одиночное нажатие клавиш на несколько секунд запускает работу электродвигателя, связанного с ними. Кроме того, музыкальный мангал может ездить по комнате, когда блогер жмет на педали.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

[ + – ] Мангал на 50 шампуров расположен внутри деревянной плиты, к которой прикреплены электронные кнопки

• Мангал рассчитан на 50 маленьких шампуров.

• Свое ноу-хау мужчина создал по просьбе подписчиков, чтобы показать, что при наличии смекалки можно создать любую удивительную вещь.

Телевидение со вкусом: Taste the TV

Японский профессор Хомей Мияшита из Университета Мэйдзи в конце прошлого года презентовал прототип телеэкрана, имитирующего вкус пищи. Устройство называется Taste the TV. В него встроено десять баков с жидкостями. В зависимости от того, какая показывается еда на экране (это может быть, например, пицца или шоколад), устройство смешивает жидкости и подает их на гигиеническую пленку, похожую на экран телевизора. Ее можно лизнуть языком, почувствовав вкус изображения на экране. Устройство, по словам профессора, поможет дистанционно обучать поваров и сомелье. Также, по мнению автора, в эпоху ковида изобретение поможет людям, не выходя из дома, посетить ресторан на другом конце света.

[ + – ] Taste the TV поможет дистанционно обучать поваров и сомелье

• На создание TTTV профессор Хомей Мияшита потратил год. Пока что изобретение работает с перебоями.

• Если прибор поступит в продажу, то будет стоить около $875.

Важно

Восемь лучших стартапов. Кто представит Украину на выставке Consumer Electronics Show

Кусачий антистресс Amagami Ham Ham

В начале 2022 года в Лас-Вегасе открылась одна из главных технологических выставок мира — Consumer Electronics Show 2022. Среди разнообразных удивительных вещей там презентовали мягкую игрушку-антистресс, которая кусает человека за палец, если его засунуть ей в рот. По словам авторов устройства, которое называется Amagami Ham Ham, концепция основана на глубинных потребностях человека. Выяснилось, что многих успокаивают осторожные покусывания домашних животных, но те нередко не рассчитывают силу укуса. А вот игрушка в виде кошки или собаки, как говорят авторы, кусает одинаково мягко.

[ + – ] Как выяснилось, многих успокаивают осторожные покусывания Фото: Getty Images

• Кусающуюся игрушку придумал японский стартап Yukai Engineering.

• У нее есть 24 варианта укусов, которые она предлагает случайным образом. Среди них "дегустация ветчины", "крепкая ветчина" и "массаж ветчины".

DogPhone: видеосозвон с четырехлапым другом

Необычное устройство под названием DogPhone придумали в Университете Глазго. Это мяч, в котором установлен передатчик, запускающий видеозвонок на ноутбуке, если собака с ним взаимодействует. Чтобы связаться с хозяином, собачке достаточно нажать на мяч лапой или сжать его зубами.

[ + – ] Если хозяин ответит на вызов, животное увидит изображение на экране и услышит его голос Фото: Getty Images

• Если хозяин ответит на вызов, животное увидит изображение на экране и услышит его голос.

• По мнению авторов, устройство поможет собакам, которых оставляют на весь день дома, не чувствовать себя одинокими.

Важно