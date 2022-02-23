Телефон для собак та піаніно-мангал. Найдивовижніші винаходи, які викликають посмішку

Піаніно-мангал; іграшка, яка кусає, щоб заспокоїти; телевізор, який можна і треба облизувати; телефон-м'яч, яким може зателефонувати ваш собака.

Музичний мангал

Китайський блогер Шоуґунґене наприкінці минулого року презентував на своєму Youtube-каналі незвичний винахід — піаніно, яке під звуки музики перетворюється на мангал на колесах для приготування шашлику. Сам мангал міститься усередині дерев’яної плити, до якої прикріплені електронні кнопки. За словами блогера, аби розпочати приготування м’яса, потрібно безперервно грати на піаніно. Поодиноке натискання клавіш на кілька секунд запускає роботу електродвигуна, який із ними зв’язаний. Крім того, музичний мангал може їздити кімнатою, коли блогер натискає на педалі.

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[ + – ] Мангал на 50 шампурів розташований усередині дерев'яної плити, до якої прикріплені електронні кнопки.

• Мангал роз­рахований на 50 маленьких шампурів

• Своє ноу-хау чоловік створив на прохання підписників для того, щоб показати, що за наявності кмітливості можна створити будь-яку дивовижну річ

Телебачення зі смаком: Taste the TV

Японський професор Хомей Міяшита з Університету Мейдзі наприкінці минулого року презентував прототип телеекрану, який імітує смак їжі. Пристрій називається Taste the TV. У нього вбудовано десять баків із рідинами. Залежно від того, яка їжа на екрані (це може бути, наприклад, піца, шоколад), пристрій змішує рідини та подає їх на гігієнічну плівку, схожу на екран телевізора. Її можна лизнути язиком, відчувши смак зображення на екрані. Пристрій, за словами професора, допоможе дистанційно навчати кухарів та сомельє. Також, на думку автора, в епоху ковіду винахід допоможе людям, не виходячи з дому, відвідати ресторан на іншому кінці світу.

[ + – ] Taste the TV допоможе дистанційно навчати кухарів та сомельє.

• На створення TTTV професор Хомей Міяшита витратив рік. Поки що винахід працює з перебоями.

• Якщо прилад надійде в продаж, то коштуватиме близько $875.

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Кусючий антистрес Amagami Ham Ham

На початку 2022 року в Лас-Вегасі розпочалася одна з головних технологічних виставок світу — Consumer Electronics Show 2022. Серед різноманітних дивовижних речей там презентували м’яку іграшку-антистрес, яка кусає людину за палець, якщо засунути його в рот іграшці. За словами авторів пристрою, який називається Amagami Ham Ham, концепція ґрунтується на глибинних потребах людини. З’ясувалося, що багатьох заспокоює обережне покусування домашніх тварин, але ті нерідко не розраховують силу укусу. А ось іграшка у вигляді кішки чи собаки, як кажуть автори, кусає однаково м’яко.

[ + – ] Як з"ясувалося, багатьох заспокоює обережне покусування Фото: Getty Images

• Кусючу іграшку придумав японський стартап Yukai Engineering.

• У неї є 24 варіанти укусів, які вона пропонує випадково. Серед них "дегустація шинки", "міцна шинка" та "масаж шинкиʼ.

DogPhone: відеокол із чотирилапим другом

Незвичайний пристрій під назвою DogPhone вигадали в Університеті Глазго. Це м’яч, у якому встановили передавач, який запускає відеодзвінок на ноутбуці, якщо собака з ним взаємодіє. Щоб зв’язатися з господарем, песику достатньо натиснути на м’яч лапою або стиснути його зубами.

[ + – ] Якщо господар відповість на дзвінок, тварина побачить зображення на екрані та почує його голос Фото: Getty Images

• Якщо господар відповість на дзвінок, тварина побачить зображення на екрані та почує його голос.

• На думку авторів, пристрій допоможе собакам, яких залишають на весь день удома, не почуватися самотніми.

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