Пять глаз и шипы на хвосте. Исследователи нашли останки странного, вымершего вида животных

Опабиния больше всего выделялась своим видом, так как имела 5 глаз, зигзагообразные плавники и хвост с таким количеством шипов, что позавидовал бы и стегозавр.

Обнаруженное учеными существо, которое плавало в морях кембрийского периода около 500 миллионов лет назад, было не просто необычным. Из всех странных существ, обнаруженных в сланцах Берджес — кладезе удивительных кембрийских окаменелостей, отложенных в канадских Скалистых горах, ни одно из них не было так поразительно, как опабиния, пишет The New York Times.

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И не зря. Имея пять глаз, обращенный назад рот и полый трубчатый хоботок, опабиния кажется потусторонним существом, как нечто, воображаемое в научно-фантастических романах.

Биолог Стивен Джей Гулдд назвал опабинию странным чудом и отметил, что она принадлежит к пантеону таких "эволюционных икон", как археоптерикс, тираннозавр рекс и археоантропи.

Однако опабиния оставалась окутанной эволюционной тайной из-за отсутствия каких-либо окаменелостей. Большая часть образцов опабинии была собрана более века назад, и это существо никогда не было найдено за пределами сланцев Берджесс.

Долгожданная окаменелость

Вот почему Стивен Пейтс, палеонтолог, был так озадачен, когда в 2017 году наткнулся на странную окаменелость, хранящуюся в Музее естественной истории Канзасского университета.

[ + – ] Окаменелость опабинии Utaurora comosa была найдена в западной части штата Юта (США)

Окаменелость была найдена в западной части штата Юта. Странное существо имело зигзагообразные плавники и хвост с таким количеством шипов, что позавидовал бы и стегозавр. Общие черты напоминали опабинию, но плохо сохранившаяся голова существа была не более чем багровым пятном, скрывавшим хоботок и 5 глаз.

В результате, чтобы точно узнать личность найденной окаменелости, доктор Пейтс начал сотрудничать с несколькими учеными из Гарвардского университета. Они провели детальный анализ и сравнили окаменелость с более чем 50 группами современных и вымерших членистоногих, построив подробные филогенетические деревья. Так они выяснили, что останки действительно принадлежат опабинии. Оказалось, это новый вид — Utaurora comosa.

Команда отметила, что это лишь вторая из когда-либо обнаруженных опабиний. Они назвали новый вид Utaurora comosa в честь римской богини рассвета Авроры, которая превратила своего возлюбленного в цикаду. Хотя животное напоминает, скорее, инопланетянина, чем членистоногого, исследователи считают, что U. comosa представляет собой важного предшественника эволюции насекомых и ракообразных.

Напомним, что недавно ученые узнали, какой вид имели тараканы 100 млн лет назад. Выяснить им это удалось благодаря изучению древнего таракана Huablattula hui, попавшего в древесную смолу еще в меловом периоде.

А вот в январе в Великобритании нашли полный скелет древнего ихтиозавра. Этот гигантский монстр жил 180 млн лет назад, а его длина составляет целых 10 м.