П'ять очей і шипи на хвості. Дослідники знайшли рештки дивного вимерлого виду тварин

Опабінія найбільше виділялася своїм виглядом, оскільки мала 5 очей, зигзагоподібні плавники та хвіст з такою кількістю шипів, що позаздрив би й стегозавр.

Виявлена вченими істота, яка плавала в морях кембрійського періоду близько 500 мільйонів років тому, була не просто незвичайною. Із усіх дивних істот, виявлених у сланцях Берджес — криниці дивовижних кембрійських скам'янілостей, відкладених у канадських Скелястих горах, жодна з них не була такою вражаючою, як опабінія, пише The New York Times.

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І не дарма. Маючи п'ять очей, звернений назад рот і порожнистий трубчастий хоботок, опабінія здається потойбічною істотою, як щось, що придумують у науково-фантастичних романах.

Біолог Стівен Джей Гулдд назвав опабінію дивним дивом і зазначив, що вона належить до пантеону таких "еволюційних ікон" як археоптерикс, тиранозавр рекс і археоантропі.

Однак опабінія залишалася оповитою еволюційною таємницею через відсутність будь-яких скам'янілостей. Більшість зразків опабінії були зібрані більше століття тому, і ця істота ніколи не була знайдена за межами сланців Берджесса.

Довгоочікувана скам'янілість

Ось чому Стівен Пейтс, палеонтолог, був такий спантеличений, коли у 2017 році натрапив на дивну скам'янілість, що зберігається в Музеї природної історії Канзаського університету.

[ + – ] Скам'янілість опабінії Utaurora comosa була знайдена в західній частині штату Юта (США)

Скам'янілість було знайдено в західній частині штату Юта. Дивна істота мала зигзагоподібні плавники та хвіст із такою кількістю шипів, що позаздрив би й стегозавр. Загальні риси нагадували опабінію, але голова істоти, яка погано збереглася, була не більш ніж багряною плямою, що приховувала хоботок і 5 очей.

У результаті, щоб точно дізнатися про особину знайденої скам'янілості, доктор Пейтс почав співпрацювати з кількома вченими з Гарвардського університету. Вони провели детальний аналіз і порівняли скам'янілість із більш ніж 50 групами сучасних і вимерлих членистоногих, побудувавши докладні філогенетичні дерева. Так вони з'ясували, що рештки справді належать опабінії. Виявилося, що це новий вид — Utaurora comosa.

Команда зазначила, що це лише друга з будь-коли виявлених опабіній. Вони назвали новий вид Utaurora comosa на честь римської богині світанку Аврори, яка перетворила свого коханого на цикаду. Хоча тварина нагадує швидше інопланетянина, ніж членистоногого, дослідники вважають, що U. comosa є важливим попередником еволюції комах і ракоподібних.

Нагадаємо, що нещодавно вчені дізналися, який вигляд мали таргани 100 млн років тому. З'ясувати їм це вдалося завдяки вивченню стародавнього таргана Huablattula hui, який потрапив у деревну смолу ще в крейдяному періоді.

А ось у січні у Великій Британії знайшли повний скелет стародавнього іхтіозавра. Цей гігантський монстр жив 180 млн років тому, а його довжина становить цілих 10 м.