Ученые открыли новую планету, вращающуюся вокруг самой близкой к Солнцу звезде

Орбита планеты лежит за пределами обитаемой зоны, где условия позволяют существовать жидкой воде на поверхности. Найденное космическое тело Проксима d находится на расстоянии 4 световых года от Земли.

Ученые открыли новую планету, которая вращается вокруг ближайшей к Солнцу звезде. Обнаруженное космическое тело назвали Проксима d, это третья найденная планета, которая вращается вокруг звезды Проксима Центавра. Проксима d является самой легкой из обнаруженных планет в системе звезды. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

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По данным космических исследователей, планета вращается на расстоянии примерно 4 млн км от Проксимы Центавра. Полное вращение вокруг звезды происходит за пять дней, При этом ее орбита лежит за пределами внутренней границы обитаемой зоны, где условия позволяют существовать жидкой воде на поверхности.

Масса космического объекта составляет всего четверть от массы Земли, но тяжелее Марса. Она оборачивается очень близко вокруг своей звезды — на одной десятой расстояния между Солнцем и Меркурием. А расстояние от Проксимы d до Земли составляет 4 световых года.

"Это планета с очень малой массой и является третьим кандидатом вокруг ближайшей к нам звезды… Это показывает, что эти планеты, похожие на Землю, могут быть распространены в нашей галактике и совсем рядом. И это заставляет нас задуматься о возможных условиях проживания в этих планетных системах и возможно ли жизнь появиться в других местах во Вселенной", — заявил исследователь Института астрофизики и космических наук в Португалии и ведущий автор исследования Жоао Фариа.

Исследователи заметили новую планету после изучения крохотных колебаний в движении Проксимы Центавра. Колебания вызваны гравитационным тяготением, которое Проксима d совершает, когда вращается вокруг звезды. Наблюдения были проведенные с помощью большого телескопа VLT Европейской южной обсерватории в Чили.

Кроме того, вокруг звезды Проксима Центавра вращаются две экзопланеты: одна землеподобная и находится в обитаемой зоне, делая оборот вокруг звезды за 11,2 дня, а вторая до сих пор является кандидатом в экзопланеты и делает один оборот по орбите за пять лет.

Напомним, астрономы увидели, как зомби-звезда питается мертвой планетой. Ученые обнаружили рентгеновское излучение, которое доказывает, что труп звезды поглощает распавшуюся планету.

Ранее Фокус писал, что ученые NASA обнаружили, что вода на Марсе была позже, чем считалось. Вода на планете была еще 2 млрд лет назад. Хотя ранее считалось, что она испарилась 3 млрд лет назад из-за изменений атмосферы