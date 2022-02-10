Учені відкрили нову планету, що обертається навколо найближчої до Сонця зірки

Орбіта планети лежить за межами населеної зони, де умови дозволяють існувати рідкій воді на поверхні. Знайдене космічне тіло Проксима d розташоване на відстані 4 світлових років від Землі.

Учені відкрили нову планету, яка обертається навколо найближчої до Сонця зірки. Виявлене космічне тіло назвали Проксимом d, це третя знайдена планета, яка обертається навколо зірки Проксима Центавра. Проксима d є найлегшою із виявлених планет у системі зірки. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

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За даними космічних дослідників, планета обертається з відривом приблизно 4 млн км від Проксими Центаври. Повне обертання навколо зірки відбувається за п'ять днів, При цьому її орбіта лежить за межами внутрішньої межі заселеної зони, де умови дозволяють існувати рідкій воді на поверхні.

Маса космічного об'єкта становить лише чверть від маси Землі, але важча за Марс. Вона обертається дуже близько навколо своєї зірки – на одній десятій відстані між Сонцем та Меркурієм. А відстань від Проксими d до Землі становить 4 світлові роки.

Це планета з дуже малою масою і є третім кандидатом навколо найближчої до нас зірки. Це показує, що ці планети, схожі на Землю, можуть бути поширені в нашій галактиці і зовсім поруч. І це змушує нас задуматися про можливі умови проживання в цих планетних системах і чи може життя з'явитися в інших місцях у Всесвіті", — заявив дослідник Інституту астрофізики та космічних наук у Португалії та провідний автор дослідження Жоао Фаріа.

Дослідники помітили нову планету після вивчення крихітних коливань у русі Проксими Центаври. Коливання викликані гравітаційним тяжінням, яке Проксима d здійснює, коли обертається навколо зірки. Спостереження було проведено за допомогою великого телескопа VLT Європейської південної обсерваторії у Чилі.

Крім того, навколо зірки Проксима Центавра обертаються дві екзопланети: одна землеподібна і розташована в населеній зоні, роблячи оберт навколо зірки за 11,2 днів, а друга досі є кандидатом в екзопланети і робить один оборот по орбіті за п'ять років.

Нагадаємо, астрономи побачили, як зомбі-зірка харчується мертвою планетою. Учені виявили рентгенівське випромінювання, яке доводить, що труп зірки поглинає планету, яка розпалася.

Раніше Фокус писав, що вчені NASA виявили, що вода на Марсі з'явилася пізніше, ніж вважалося. Вода на планеті була ще 2 млрд років тому. Хоча раніше вважалося, що вона випарувалась 3 млрд років тому через зміни атмосфери