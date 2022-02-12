В 15 раз больше Эвереста: ученые определили размер самой большой кометы в истории наблюдений

Космическое тело с обозначением 2014 UN271 почти в два раза крупнее предыдущего рекордсмена — кометы Хейла-Боппа.

Комета Бернардинелли-Бернштейна, обнаруженная астрономами в 2021 году, официально признана самой большой из когда-либо наблюдаемых человечеством. Об этом пишет сайт ScienceAlert, ссылаясь на новое исследование.

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Комета с обозначением 2014 UN271, названная в честь первоотркывателей Гэри Бернштейна и Педро Бердинелли, по рассчетам ученых достигает в диаметре 85 миль или 137 километров. Она намного превосходит по размерам предыдущего известного рекордсмена — комету Хейла-Боппа, которая имеет диаметр около 46 миль или 74 километра. Для сравнения, самая высокая гора планеты, Эверест, поднимается на 8,849 километра над уровнем моря.

Сотрудник Университета Пенсильвании Гэри Бернштейн и доктор из Вашингтонского университета Педро Бернардинелли в прошлом году впервые увидели комету среди данных Dark Energy Survey. Изображения датированы 2014 годом, поэтому его указали в официальном обозначении. Исследователи заметили космическое тело и на снимках, сделанных в последующие годы, однако тогда оно находилось слишком далеко от Земли, чтобы определить точные размеры.

[ + – ] Снимок кометы Бернардинелли-Бернштейна (в центре) Фото: ScienceAlert

Теперь же группа ученых во главе с Эммануэлем Леллучем из Парижской обсерватории использовала данные из Большой миллиметровой решетки Атакама в Южной Америке (специальный астрономический инструмент), полученные в августе 2021 года, когда комета находилась на расстоянии 19,6 астрономических единиц (AU) — это расстояние между Землей и Солнцем, которое равняется примерно 150 миллионам километров. Изучив микроволновое излучение, исходящее от кометы, и сравнив длину волн отраженного света, астрономы определили относительно точный размер кометы 2014 UN271. Исследователи подчеркнули, что это самое большое расстояние, на котором проводились подобные измерения.

Как пишут ученые, интересно провести измерения, пока комета еще так далеко, потому что она скорее всего заметно уменьшится по мере приближения к Земле, ведь чем ближе к Солнцу она подлетает, тем сильнее расширяется ее хвост и сжимается ледяное тело. Atacama Array или другие мощные телескопы помогут астрономам лучше изучить химический состав кометы, ее форму, температуру и вращении.

2014 UN271 прибыла из Облака Оорта, скопления кусков льда и камней границе Солнечной системы. Его орбита проходит на расстоянии светового года от звезды, а полное вращение занимает 5,5 миллионов лет. Сейчас комета летит вглубь Солнечной системы и приблизится на максимальное расстояние к Земле в 2031 году, находясь за пределами орбиты Сатурна — увидеть ее невооруженным глазом не получится, несмотря на огромные размеры.

Недавно писал, что комета Бернардинелли-Бернштейна обзавелась "хвостом" на рекордном расстоянии от Солнца. Это открытие станет ключом к пониманию состава объекта и ему подобных космических тел.

Ранее ученые пришли к выводу, что упавшая комета могла уничтожить целую цивилизацию на Земле. Речь идет о культуре Хоупвелл — комплексе схожих археологических культур коренных американцев, причины упадка которой до сих пор остаются загадкой.