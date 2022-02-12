У 15 разів більша за Еверест: вчені визначили розмір найбільшої комети в історії спостережень

Космічне тіло з позначенням 2014 року UN271 майже вдвічі більше за попереднього рекордсмена — комету Хейла-Боппа.

Комета Бернардинеллі-Бернштейна, виявлена астрономами в 2021 році, офіційно визнана найбільшою з тих, що коли-небудь спостерігалися людством. Про це пише сайт ScienceAlert, посилаючись на нове дослідження.

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Комета з позначенням 2014 UN271, названа на честь першовідкривачів Гері Бернштейна та Педро Бердінеллі, за розрахунками вчених досягає діаметром 85 миль або 137 кілометрів. Вона набагато перевершує за розмірами попереднього відомого рекордсмена — комету Хейла-Боппа, яка має діаметр близько 46 миль або 74 кілометри. Для порівняння, найвища гора планети, Еверест, піднімається на 8,849 кілометра над рівнем моря.

Співробітник Університету Пенсільванії Гері Бернштейн та доктор з Вашингтонського університету Педро Бернардінеллі минулого року вперше побачили комету серед даних Dark Energy Survey. Зображення датовані 2014 роком, тому його вказали офіційно. Дослідники помітили космічне тіло і на знімках, зроблених у наступні роки, проте тоді воно знаходилося надто далеко від Землі, щоб визначити точні розміри.

[ + – ] Знімок комети Бернардінеллі-Бернштейна (у центрі) Фото: ScienceAlert

Тепер же група вчених на чолі з Еммануелем Леллучем з Паризької обсерваторії використала дані з Великої міліметрової решітки Атакама в Південній Америці (спеціальний астрономічний інструмент), отримані в серпні 2021 року, коли комета знаходилася на відстані 19,6 астрономічних одиниць. між Землею та Сонцем, яке дорівнює приблизно 150 мільйонам кілометрів. Вивчивши мікрохвильове випромінювання, що походить від комети, і порівнявши довжину хвиль відбитого світла, астрономи визначили відносно точний розмір комети 2014 UN271. Дослідники наголосили, що це найбільша відстань, на якій проводилися подібні виміри.

Як пишуть вчені, цікаво провести вимірювання, поки комета ще так далеко, тому що вона швидше за все помітно зменшиться в міру наближення до Землі, адже чим ближче до Сонця вона підлітає, тим сильніше розширюється її хвіст і стискається крижане тіло. Atacama Array або інші потужні телескопи допоможуть астрономам краще вивчити хімічний склад комети, її форму, температуру та обертання.

2014 UN271 прибула з Хмари Оорта, скупчення шматків льоду та каміння межі Сонячної системи. Його орбіта проходить на відстані світлового року від зірки, а повне обертання займає 5,5 мільйона років. Зараз комета летить углиб Сонячної системи та наблизиться на максимальну відстань до Землі у 2031 році, перебуваючи за межами орбіти Сатурна — побачити її неозброєним оком не вдасться, незважаючи на величезні розміри.

Нещодавно писали, що комета Бернардінеллі-Бернштейна обзавелася "хвістом" на рекордній відстані від Сонця. Це відкриття стане ключем до розуміння складу об'єкта та йому подібних космічних тіл.

Раніше вчені дійшли висновку, що падіння комети могло знищити цілу цивілізацію на Землі. Йдеться про культуру Хоупвелл — комплекс подібних археологічних культур корінних американців, причини занепаду якої досі залишаються загадкою.