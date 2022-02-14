Оберег или детская игрушка. Доисторический барабан обнаружен в могиле с "обнимающимися" детьми

Меловый барабан, обнаруженный в Англии, является одним из самых значительных произведений доисторического искусства, найденных в Великобритании.

Несмотря на то, что 5000-летний барабан, обнаружили в детской могиле эпохи неолита еще в 2015 году, его впервые покажут на выставке "Мир Стоунхенджа" в Британском музее только сейчас, сообщает ScienceAlert.

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В сообщении Британского музея говорится, что это одно из самых значительных произведений искусства из когда-либо найденных на Британских островах.

Еще в 2015 году во время раскопок археологи из компании Allen Archeology обнаружили на севере Англии детское захоронение. В нем были останки трех детей, возрастом от 3 до 12 лет. Их кости находились так близко друг к другу, что казалось они держатся за руки или обнимаются.

По словам ученых, этот барабан, вырезанный из мела, не был музыкальным инструментом. Скорее всего это произведение искусства, а может быть оберег или даже игрушка для детей. Барабан находился над головой старшего ребенка, а рядом были размещены шар из мела и полированная костяная палочка.

"Этот барабан является очень важным образцом доисторического искусства. Его нашли более чем через 100 лет после обнаружения знаменитых барабанов из Фоклтона, найденных в 1889 году. Те три барабана, которые нашли в 24 км от места данного детского захоронения до сих пор считаются одними из самых известных и загадочных древних предметов, когда-либо обнаруженных в Великобритании", — говорит Нил Уилкин, куратор выставки "Мир Стоунхенджа".

[ + – ] Барабан находился над головой старшего ребенка, а рядом были размещены шар из мела и полированная костяная палочка Фото: ScienceAlert

Уже четвертый из серии удивительных барабанов нашли примерно в 380 км от Стоунхенджа недалеко от деревни Бертон Агнес. По словам ученых, сама детская могила является удивительной находкой, так как жители Британии эпохи неолита обычно сжигали тела умерших.

Что касается самого барабана, то сотрудники Британского музея называют его одним из наиболее искусно украшенных предметов этого периода, из найденных где-либо в Великобритании и Ирландии. По словам Уилкина, резьба на барабане очень похожа на украшения предметов эпохи неолита, которые ранее обнаружили в Шотландии и Ирландии.

Это может говорить о том, что несмотря на расстояния, жители неолита в Британии и Ирландии общались друг с другом и у них были одинаковые художественные стили, а может быть и одинаковые религиозные верования, говорят ученые.

[ + – ] Барабаны из Фоклтона, которых нашли в 1889 году, сейчас выставлены в Британском музее Фото: wikipedia

"Анализ резных изображений на барабане поможет расшифровать символизм и верования той эпохи, когда был построен Стоунхендж. Мы ждали более 100 лет, чтобы появился еще один из этих удивительных артефактов, и то, что он обнаружен в могиле детей тоже удивительно", — говорит Уилкин.

Напоминаем, что ученые нашли предмет, который использовали в Древнем Риме, когда рядом не было туалета. Ранее считалось, что эти горшки использовали исключительно для хранения продуктов, но новое исследование показывает, что использовались и как переносной туалет.

А в Египте археологи нашли тайник среди группы египетских гробниц. В этом тайнике обнаружили около 400 сосудов.