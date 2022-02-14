Оберіг чи дитяча іграшка. Доісторичний барабан виявлено в могилі з дітьми, котрі "обіймаються"

Крейдяний барабан, виявлений в Англії, є одним із найзначніших творів доісторичного мистецтва, знайдених у Великій Британії.

Незважаючи на те, що 5000-річний барабан виявили в дитячій могилі епохи неоліту ще у 2015 році, його вперше покажуть на виставці "Світ Стоунгенджу" у Британському музеї тільки зараз, повідомляє ScienceAlert.

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У повідомленні Британського музею йдеться, що це один із найзначніших творів мистецтва з будь-коли знайдених на Британських островах.

Ще у 2015 році під час розкопок археологи з компанії Allen Archeology виявили на півночі Англії дитяче поховання. У ньому були останки трьох дітей віком від 3 до 12 років. Їхні кістки були так близько одне до одного, що здавалося, вони тримаються за руки або обіймаються.

За словами вчених, цей барабан, вирізаний із крейди, не був музичним інструментом. Швидше за все, це витвір мистецтва, а може бути оберіг або навіть іграшка для дітей. Барабан був над головою старшої дитини, а поруч були розміщені куля з крейди та полірована кістяна паличка.

"Цей барабан є дуже важливим зразком доісторичного мистецтва. Його знайшли через понад 100 років після виявлення знаменитих барабанів з Фоклтона, знайдених у 1889 році. Ті три барабани, які знайшли за 24 км від місця цього дитячого поховання, досі вважаються одними з найбільш відомих та загадкових стародавніх предметів, будь-коли виявлених у Великій Британії", — говорить Ніл Вілкін, куратор виставки "Світ Стоунгенджу".

[ + – ] Барабан був над головою старшої дитини, а поряд були розміщені куля з крейди та полірована кістяна паличка Фото: ScienceAlert

Уже четвертий із серії дивовижних барабанів знайшли приблизно за 380 км від Стоунгенджу неподалік села Бертон Агнес. За словами вчених, сама дитяча могила є дивовижною знахідкою, тому що жителі Британії епохи неоліту зазвичай спалювали тіла померлих.

Що стосується самого барабана, то співробітники Британського музею називають його одним з наймайстерніше прикрашених предметів цього періоду, зі знайдених десь у Великій Британії та Ірландії. За словами Вілкіна, різьблення на барабані дуже схоже на прикраси предметів епохи неоліту, які раніше виявили у Шотландії та Ірландії.

Це може говорити про те, що незважаючи на відстань, жителі неоліту в Британії та Ірландії спілкувалися одне з одним і мали однакові художні стилі, а, може бути, й однакові релігійні вірування, кажуть учені.

[ + – ] Барабани з Фоклтона, які знайшли у 1889 році, наразі виставлені у Британському музеї Фото: wikipedia

"Аналіз різьблених зображень на барабані допоможе розшифрувати символізм і вірування тієї епохи, коли було збудовано Стоунхендж. Ми чекали понад 100 років, щоб з'явився ще один із цих дивовижних артефактів, і те, що його виявили в могилі дітей, теж дивно", — говорить Вілкін.

Нагадуємо, що вчені знайшли предмет, який використовували у Стародавньому Римі, коли поряд не було туалету. Раніше вважалося, що ці горщики використовували тільки для зберігання продуктів, але нове дослідження показує, що вони використовувалися як переносний туалет.

А в Єгипті археологи знайшли схованку серед групи єгипетських гробниць. У цій схованці виявили близько 400 посудин.