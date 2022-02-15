На дне Черного моря есть "кладбище" затонувших кораблей, которым более 2500 лет (фото)

Из-за недостатка кислорода на морской глубине деревянные судна смогли хорошо сохранитmся и до наших дней.

Возле территориальных вод Болгарии на дне Черного моря исследователи нашли обломки кораблей, которым более 2500 лет. Команда исследований изучала исторический уровень воды в Черном море, но обнаружила "кладбище" для около 60 морских суден: из римской, византийской, османской эпох. Морские судна были обнаружены несколько лет назад исследователями из Центра морской археологии Саутгемптонского университета в рамках их проекта под названием Black Sea MAP. Об этом сообщает издание My Modern Met.

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Обнаружение затонувших кораблей было случайным для миссии ученых, однако они поняли, что корабли могут многое рассказать о прошлом. Археологи заключили с Болгарским институтом археологии и Болгарским центром подводной археологии, чтобы продолжить исследование вод у берегов Болгарии. Они использовали транспортные средства с дистанционным управлением, с помощью которых зафиксировали изображения и смоделировали 3D-фотограмметрии и видео. Так команда исследовала обломки, на которых видны мачты, луки и выгравированная декоративная древесина. Команда исследователей обнаружила около 60 кораблей из римской, византийской и османской эпох.

[ + – ] Фото: Black Sea MAP/University of Southampton [ + – ] Фото: Black Sea MAP/University of Southampton [ + – ] Фото: Black Sea MAP/University of Southampton [ + – ] Фото: Black Sea MAP/University of Southampton [ + – ] Фото: Black Sea MAP/University of Southampton

Хорошее состояние обломков на дне Черного моря связано с его химическим составом. На глубине около 150 метров в воде нет кислорода или его недостаточно. Кроме того, на морском дне очень мало света. Таким образом, эти факторы не способствуют развитию и жизни морских организмов, которые могли бы питаться затонувшими кораблями. В результате этого, деревянная резьба осталась в таком же состоянии, как и 2500 лет назад, когда судна опустились на дно.

Напомним, археологи нашли останки керамической посуды, которую расписывали непослушные ученики в Древнем Египте. Ученики были лишены гнева своих учителей и в качестве наказания, вероятно, расписывали керамические таблички. Большое количество обломков сосудов исписано трехзначными числами и содержит письменные упражнения для учеников.

Фокус писал о том, что ученые нашли предмет, который использовали люди в Древнем Риме, когда рядом не было туалета. Керамические горшки, которые были предназначены для хранения продуктов также использовались, как переносные туалеты.