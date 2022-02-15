На дне Черного моря есть "кладбище" затонувших кораблей, которым более 2500 лет (фото)
Из-за недостатка кислорода на морской глубине деревянные судна смогли хорошо сохранитmся и до наших дней.
Возле территориальных вод Болгарии на дне Черного моря исследователи нашли обломки кораблей, которым более 2500 лет. Команда исследований изучала исторический уровень воды в Черном море, но обнаружила "кладбище" для около 60 морских суден: из римской, византийской, османской эпох. Морские судна были обнаружены несколько лет назад исследователями из Центра морской археологии Саутгемптонского университета в рамках их проекта под названием Black Sea MAP. Об этом сообщает издание My Modern Met.
Обнаружение затонувших кораблей было случайным для миссии ученых, однако они поняли, что корабли могут многое рассказать о прошлом. Археологи заключили с Болгарским институтом археологии и Болгарским центром подводной археологии, чтобы продолжить исследование вод у берегов Болгарии. Они использовали транспортные средства с дистанционным управлением, с помощью которых зафиксировали изображения и смоделировали 3D-фотограмметрии и видео. Так команда исследовала обломки, на которых видны мачты, луки и выгравированная декоративная древесина. Команда исследователей обнаружила около 60 кораблей из римской, византийской и османской эпох.
Хорошее состояние обломков на дне Черного моря связано с его химическим составом. На глубине около 150 метров в воде нет кислорода или его недостаточно. Кроме того, на морском дне очень мало света. Таким образом, эти факторы не способствуют развитию и жизни морских организмов, которые могли бы питаться затонувшими кораблями. В результате этого, деревянная резьба осталась в таком же состоянии, как и 2500 лет назад, когда судна опустились на дно.
Напомним, археологи нашли останки керамической посуды, которую расписывали непослушные ученики в Древнем Египте. Ученики были лишены гнева своих учителей и в качестве наказания, вероятно, расписывали керамические таблички. Большое количество обломков сосудов исписано трехзначными числами и содержит письменные упражнения для учеников.
Фокус писал о том, что ученые нашли предмет, который использовали люди в Древнем Риме, когда рядом не было туалета. Керамические горшки, которые были предназначены для хранения продуктов также использовались, как переносные туалеты.