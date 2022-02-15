На дні Чорного моря є "цвинтар" кораблів, що затонули, яким понад 2500 років (фото)

Через нестачу кисню на морській глибині дерев'яні судна змогли добре зберегтися й донині.

Біля територіальних вод Болгарії на дні Чорного моря дослідники знайшли уламки кораблів, яким понад 2500 років. Команда досліджень вивчала історичний рівень води в Чорному морі, але виявила "цвинтар" для близько 60 морських суден: із римської, візантійської, османської епох. Морські судна були виявлені кілька років тому дослідниками з Центру морської археології Саутгемптонського університету в межах їхнього проєкту під назвою Black Sea MAP. Про це повідомляє видання My Modern Met.

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Виявлення затонулих кораблів було випадковим для місії вчених, однак вони зрозуміли, що кораблі можуть багато розповісти про минуле. Археологи уклали угоду з Болгарським інститутом археології та Болгарським центром підводної археології про те, щоб продовжити дослідження вод біля берегів Болгарії. Вони використовували транспортні засоби з дистанційним керуванням, за допомогою яких зафіксували зображення та змоделювали 3D-фотограмметрії та відео. Так команда досліджувала уламки, на яких видно щогли, луки та вигравірувану декоративну деревину. Команда дослідників виявила близько 60 кораблів із римської, візантійської й османської епох.

[ + – ] Фото: Black Sea MAP/University of Southampton [ + – ] Фото: Black Sea MAP/University of Southampton [ + – ] Фото: Black Sea MAP/University of Southampton [ + – ] Фото: Black Sea MAP/University of Southampton [ + – ] Фото: Black Sea MAP/University of Southampton

Хороший стан уламків на дні Чорного моря пов'язаний із його хімічним складом. На глибині близько 150 метрів у воді немає кисню або недостатньо його. Крім того, на морському дні дуже мало світла. Таким чином, ці фактори не сприяють розвитку та життю морських організмів, які могли б харчуватися затонулими кораблями. У результаті цього дерев'яне різьблення залишилося в такому ж стані, як і 2500 років тому, коли судна опустилися на дно.

Нагадаємо, археологи знайшли рештки керамічного посуду, який розписували неслухняні учні в Стародавньому Єгипті. Учні були позбавлені гніву своїх вчителів і як покарання, ймовірно, розписували керамічні таблички. Велика кількість уламків посудин списана тризначними числами та містить письмові вправи для учнів.

Фокус писав про те, що вчені знайшли предмет, який використовували люди в Стародавньому Римі, коли поряд не було туалету. Керамічні горщики, які були призначені для зберігання продуктів, також використовувалися як переносні туалети.