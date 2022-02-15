На дні Чорного моря є "цвинтар" кораблів, що затонули, яким понад 2500 років (фото)
Через нестачу кисню на морській глибині дерев'яні судна змогли добре зберегтися й донині.
Біля територіальних вод Болгарії на дні Чорного моря дослідники знайшли уламки кораблів, яким понад 2500 років. Команда досліджень вивчала історичний рівень води в Чорному морі, але виявила "цвинтар" для близько 60 морських суден: із римської, візантійської, османської епох. Морські судна були виявлені кілька років тому дослідниками з Центру морської археології Саутгемптонського університету в межах їхнього проєкту під назвою Black Sea MAP. Про це повідомляє видання My Modern Met.
Виявлення затонулих кораблів було випадковим для місії вчених, однак вони зрозуміли, що кораблі можуть багато розповісти про минуле. Археологи уклали угоду з Болгарським інститутом археології та Болгарським центром підводної археології про те, щоб продовжити дослідження вод біля берегів Болгарії. Вони використовували транспортні засоби з дистанційним керуванням, за допомогою яких зафіксували зображення та змоделювали 3D-фотограмметрії та відео. Так команда досліджувала уламки, на яких видно щогли, луки та вигравірувану декоративну деревину. Команда дослідників виявила близько 60 кораблів із римської, візантійської й османської епох.
Хороший стан уламків на дні Чорного моря пов'язаний із його хімічним складом. На глибині близько 150 метрів у воді немає кисню або недостатньо його. Крім того, на морському дні дуже мало світла. Таким чином, ці фактори не сприяють розвитку та життю морських організмів, які могли б харчуватися затонулими кораблями. У результаті цього дерев'яне різьблення залишилося в такому ж стані, як і 2500 років тому, коли судна опустилися на дно.
Нагадаємо, археологи знайшли рештки керамічного посуду, який розписували неслухняні учні в Стародавньому Єгипті. Учні були позбавлені гніву своїх вчителів і як покарання, ймовірно, розписували керамічні таблички. Велика кількість уламків посудин списана тризначними числами та містить письмові вправи для учнів.
Фокус писав про те, що вчені знайшли предмет, який використовували люди в Стародавньому Римі, коли поряд не було туалету. Керамічні горщики, які були призначені для зберігання продуктів, також використовувалися як переносні туалети.