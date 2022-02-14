Замість двійок у щоденник. У Стародавньому Єгипті покарані школярі розписували таблички (фото)

Велика кількість уламків посудин списана тризначними числами та містить письмові вправи для учнів.

Археологи знайшли керамічну посудину, яку розписували неслухняні учні у Стародавньому Єгипті. Учні були позбавлені гніву своїх вчителів і як покарання, ймовірно, розписували керамічні таблички. Знайдені сотні табличок вказують на те, що неслухняні учні писали рядки на посуді з тим самим символом. Про це повідомляє британське видання Independent з посиланням на вчених Тюбінгенського університету в Німеччині.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Велика кількість уламків посудин списано тризначними числами, і містить письмові вправи, які, на думку дослідників, могли бути покаранням "неслухняних учнів" у давньоєгипетській школі. За їхніми словами, ці дотепники щоразу були накреслені одними і тими ж літерами як спереду, так і ззаду.

[ + – ] Фото: University of Tübingen [ + – ] Фото: University of Tübingen [ + – ] Фото: University of Tübingen

Нагадаємо, нещодавно археологи знайшли понад 18 тисяч осколків посудин із втраченого міста Атрібіс у центральній частині Єгипту. Вони детально описують побут стародавніх єгиптян 2 тисячі років тому. На кераміці були написані списки імен, покупки їжі та повсякденних предметів, торгівлі, навчальних матеріалів, листів зі школи, а також вони розкривають деталі покарання учнів.

Понад 80% черепків горщика були розписані демотикою — загальноприйнятою писемністю в Римський та Птоломіївський періоди. Вона розвинулася від ієратичної писемності після 600 року до нашої ери. Крім того, дослідники натрапили на керамічні таблички з грецьким, ієрогліфічним, а рідше коптським та арабським шрифтами. Це означає, що у стародавньому місті Атрібіс мешкало безліч культур.

У дослідженні також були знайдені спеціальні гостракони, на яких були зображені люди, боги та геометричні постаті, а також тварини, зокрема, ластівки та скорпіони. За словами вчених, велика кількість дотепників могла використовуватися у стародавній школі.

"Існують списки місяців, чисел, арифметичних завдань, граматичних вправ і "пташиного алфавіту" — кожній літері було присвоєно птаха, чия назва починалася з цієї літери", — заявив учений Інституту стародавніх близькосхідних досліджень Крістіан Лейтц.

Нагадаємо, вчені знайшли предмет, який використовувався у Стародавньому Римі, коли поряд не було туалету. Дослідники визначили, що керамічний посуд, який мали використовувати для зберігання їжі, древні римляни використовували як переносний туалет. Учені знайшли там яйця кишкового паразита, які живуть у кишках людини.

Фокус писав про те, що археологи знайшли схованку серед групи єгипетських гробниць під час розкопок у некрополі Абусир. У цій схованці близько 370 керамічних посудин великого розміру. Вони складені в 14 шарів, а в кожному є від 7 до 52 горщиків.