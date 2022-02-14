Вместо двоек в дневник. В Древнем Египте наказанные школьники расписывали таблички (фото)

Большое количество обломков сосудов исписано трехзначными числами и содержит письменные упражнения для учеников.

Археологи нашли керамическую посуду, которую расписывали непослушные ученики в Древнем Египте. Ученики были лишены гнева своих учителей и в качестве наказания, вероятно, расписывали керамические таблички. Найденные сотни табличек указывают на то, что непослушные ученики писали рядки на посуде с одним и тем же символом. Об этом сообщает британское издание Independent со ссылкой на ученых Тюбингенского университета в Германии.

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Большое количество обломков сосудов исписано трехзначными числами, и содержит письменные упражнения, которые, по мнению исследователей, могли быть наказанием "непослушных учеников" в древнеегипетской школе. По их словам, эти остраки каждый раз были начертаны одними и теми же буквами как спереди, так и сзади.

[ + – ] Фото: University of Tübingen [ + – ] Фото: University of Tübingen [ + – ] Фото: University of Tübingen

Напомним, недавно археологи нашли более 18 тысяч осколков сосудов из потерянного города Атрибис в центральной части Египта. Они детально описывают быт древних египтян 2 тысячи лет назад. На керамике были написаны списки имен, покупки еды и повседневных предметов, торговли, учебных материалов, писем со школы, а также расскрывают детали наказания учеников.

Более 80% черепков горшка были расписаны демотикой — общепринятой письменностью в Римский и Птоломеевский периоды. Она развилась от иератической письменности после 600 года до нашей эры. Кроме того, исследователи наткнулись на керамические таблички с греческим, иероглифическим, а реже коптским и арабским шрифтами. Это означает, что в стародавнем городе Атрибис проживало множество культур.

В исследовании также были найдены специальные остраконы, на которых были изображены люди, боги и геометрические фигуры, а также животные, в частности, ласточки и скорпионы. По словам ученых, большое количество остраков могло использоваться в стародавней школе.

"Существуют списки месяцев, чисел, арифметических задач, грамматических упражнений и "птичьего алфавита" — каждой букве была присвоена птица, чье название начиналось с этой буквы", — заявил ученых Института древних ближневосточных исследований Кристиан Лейтц.

Напомним, ученые нашли предмет, который использовался в Древнем Риме, когда рядом не было туалета. Исследователи определили, что керамическая посуда, которую должны были использовать для хранения еды, древние римляне использовали в качестве переносного туалета. Ученые нашли там яйца кишечного паразита, которые живут в кишечнике человека.

Фокус писал о том, что археологи нашли тайник среди группы египетских гробниц в ходе раскопок в некрополе Абусир. В этом тайнике находится около 370 керамических сосудов большого размера. Они сложены в 14 слоев, а в каждом из них имеется от 7 до 52 горшков.