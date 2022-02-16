Зоопарк в Британии спасает животных от вымирания путем криогенной заморозки генов

Ученые говорят, что такое решение поможет размножатся животным из группы риска в будущем.

Зоопарк Пейнтона в Соединенном Королевстве стремится спасти от вымирания животных из группы риска. Он сотрудничает с одним из первых биобанков Европы для обработки и хранения образцов исчезающих существ Nature’s SAFE при температуре –196 °C. В банке хранится материал уже более 80 видов животных. Об этом сообщает британское издание Independent.

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Каждый образец представляет собой ткань, которую бы выбросили, он собирается у умерших или кастрированных животных в зоопарках. Эта технология нацелена на генетические коды животных, которые на грани вымирания, а в базе банка Nature’s SAFE находится материал более 80 видов животных. Криогенно сохраненные животные включают мышей, оленей, колумбийскую черную паукообразную обезьяну и пантеру-хамелеона.

Один из методов сбора материала животных заключается в извлечении сперматозоидов после кастрации животных. После этого материал проходит специализированную и водоспецифичную обработку для обеспечения криоконсервации. Кроме того, ученые сейчас ищут способ извлекать зрелые яйцеклетки из яичников для сохранения женских репродуктивных клеток. По словам одной из учредительниц организации Nature SAFE Таллис Томпсон, этот метод поможет восстановить популяцию "через 10, 20, 30, 1000 лет".

Биобанк Nature’s SAFE уже сотрудничает с зоопарком Честера проектом Rhino Fertility Project в Оксфордском университете при поддержке Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов Biobank.

"С таким количеством животных, которым грозит исчезновение, жизненно важно сотрудничество для достижения общей цели. Это новое партнерство позволит нам спасти от вымирания еще больше животных", — сказала одна из учредительниц Nature SAFE и координатор благотворительной организации доктор Рианнон Болтон.

Напомним, исследователи нашли доказательства того, что динозавры болели респираторными заболеваниями. Ученые нашли в позвонках юного динозавра зауропода повреждения. Они указывают на то что животное по прозвищу "Долли" болело на легочную инфекцию, которая переместилась в кости.

Фокус писал, что ученые воскресят шерстистых мамонтов для создания арктических слонов. Исследователи хотят скрестить ДНК мамонтов и азиатского слона, чтобы вывести гибрид, который будет обитать в Арктике. Это спасет слонов от вымирания, а также поможет бороться с изменениями климата на Земле. Ученые считают, что новый вид арктических слонов будут вытаптывать землю и подавлять рост деревьев, таким образом остановив нагревание Арктики.