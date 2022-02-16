Зоопарк у Британії рятує тварин від вимирання шляхом кріогенної заморозки генів

Учені кажуть, що таке рішення допоможе розмножуватися тваринам із групи ризику в майбутньому.

Зоопарк Пейнтона в Сполученому Королівстві прагне врятувати від вимирання тварин із групи ризику. Він співпрацює з одним із перших біобанків Європи для обробки та зберігання зразків зникаючих істот Nature's SAFE при температурі –196 °C. У банку зберігається матеріал уже понад 80 видів тварин. Про це повідомляє британське видання Independent.

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Кожен зразок є тканиною, яку б викинули, він збирається в померлих або кастрованих тварин у зоопарках. Ця технологія націлена на генетичні коди тварин, які перебувають на межі вимирання, а в базі банку Nature's SAFE перебувають матеріали понад 80 видів тварин. Кріогенно збережені тварини включають мишей, оленів, колумбійську чорну павукоподібну мавпу та пантеру-хамелеона.

Один із методів збору матеріалу тварин полягає у вилученні сперматозоїдів після кастрації тварин. Після цього матеріал проходить спеціалізовану та водоспецифічну обробку для забезпечення кріоконсервації. Крім того, вчені зараз шукають спосіб витягувати зрілі яйцеклітини з яєчників для збереження жіночих репродуктивних клітин. За словами однієї із засновниць організації Nature SAFE Талліс Томпсон, цей метод допоможе відновити популяцію "через 10, 20, 30, 1000 років".

Біобанк Nature's SAFE уже співпрацює із зоопарком Честера, проєктом Rhino Fertility Project в Оксфордському університеті за підтримки Європейської асоціації зоопарків і акваріумів Biobank.

"Із такою кількістю тварин, яким загрожує зникнення, життєво важлива співпраця для досягнення спільної мети. Це нове партнерство дозволить нам врятувати від вимирання ще більше тварин", — сказала одна із засновниць Nature SAFE і координаторка благодійної організації доктор Ріаннон Болтон.

Нагадаємо, дослідники знайшли докази того, що динозаври хворіли на респіраторні захворювання. Учені знайшли в хребцях юного динозавра зауропода ушкодження. Вони вказують на те, що тварина на прізвисько "Доллі" хворіла на легеневу інфекцію, яка перемістилася в кістки.

Фокус писав, що вчені воскресять вовняних мамонтів для створення арктичних слонів. Дослідники хочуть схрестити ДНК мамонтів і азійського слона, щоб вивести гібрид, який мешкатиме в Арктиці. Це врятує слонів від вимирання та допоможе боротися зі змінами клімату на Землі. Учені вважають, що новий вид арктичних слонів витоптуватиме землю та стримуватиме зростання дерев, таким чином зупинивши нагрівання Арктики.