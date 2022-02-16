В Лондонском музее покажут простынь, вышитую волосами казненного мужчины (фото)

За созданием необычной простыни стоит Анна Мария Рэдклифф, которая таким способом хотела увековечить память любимого мужа, обезглавленного за государственную измену.

Необычный, хотя и довольно жуткий знак привязанности, который будет представлен на выставке этой осенью в Лондонском музее Доклендс, представляет собой 300-летнюю простынь с вышитым любовным посланием, пишет London Post.

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Хотя такое произведение ручной работы может показаться романтичным, оно также несколько пугает, ведь вместо льняной нити, которую монахини использовали для вышивания сердец и цветов на простыне, послание было сделано из человеческих волос.

Изящный предмет, который никогда прежде не выставлялся на всеобщее обозрение, является данью любви Анны Марии Рэдклифф в память о ее муже Джеймсе Рэдклиффе, третьем графе Деруэнт-Уотера и внуке Карла II, который был обезглавлен за государственную измену 24 февраля 1716 года.

[ + – ] Джеймс Рэдклифф - третий граф Деруэнт-Уотера и внук Карла II, который был обезглавлен за государственную измену 24 февраля 1716 года

Простыня искусно украшена цветами, листьями и большим венком в форме сердца, а надпись, тщательно вышитая человеческим волосом, гласит: "Простыня с постели моего дорогого лорда в гнусном лондонском Тауэре февраль 1716 x Энн К. из Дарвента = Уотерс+".

Волосы, которые Анна использовала для шитья, могли принадлежать ей самой, ее мужу либо она их скомбинировала. Как известно, Анне разрешили позаботиться о теле своего мужа после казни, включая его отрубленную голову. В итоге она смогла отрезать пряди его волос. Джеймсу Рэдклиффу было всего 26 лет на момент его смерти, и он был приговорен к смертной казни за участие в первом восстании якобитов.

Его история запечатлена в стихах и балладах того времени, а также была увековечена в романе Вальтера Скотта "Роб Рой" (1817). Простыня демонстрирует не только личное горе и сильную преданность Анны, но и то какую важную роль она сыграла в сохранении памяти о муже среди католиков, стремившихся восстановить династию Стюартов.

Стоит отметить, что простыня была приобретена Лондонским музеем в 1934 году, но никогда ранее не выставлялась на всеобщее обозрение.

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