У Лондонському музеї покажуть простирадло, вишите волоссям страченого чоловіка (фото)

За створенням незвичайного простирадла стоїть Анна Марія Редкліфф, яка в такий спосіб хотіла увічнити пам'ять коханого чоловіка, обезголовленого за державну зраду.

Незвичайний, хоч і досить жахливий знак прихильності, який буде представлений на виставці цієї осені в Лондонському музеї Доклендс, є 300-річним простирадлом з вишитим любовним посланням, пише London Post.

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Хоча такий витвір ручної роботи може здатися романтичним, він також трохи лякає, адже замість лляної нитки, яку черниці використовували для вишивання сердець та квітів на простирадлі, послання було зроблене з людського волосся.

Витончений предмет, який ніколи раніше не виставлявся на загальний огляд, є даниною кохання Анни Марії Редкліфф на згадку про її чоловіка Джеймса Редкліффа, третього графа Дервент-Вотера і онука Карла II, який був обезголовлений за державну зраду 24 лютого 1716 року.

[ + – ] Джеймс Редкліфф – третій граф Дервент-Вотера та онук Карла II, який був обезголовлений за державну зраду 24 лютого 1716 року

Простирадло майстерно прикрашена квітами, листям і великим вінком у формі серця, а напис, старанно вишитий людським волоссям, говорить: "Простирадло з ліжка мого дорогого лорда в мерзенному лондонському Тавер, лютий 1716 x Енн К. з Дарвента = Вотерс +".

Волосся, яке Анна використовувала для шиття, могло належати їй самій, її чоловікові або вона його скомбінувала. Як відомо, Анні дозволили подбати про тіло свого чоловіка після страти, включаючи його відрубану голову. У результаті вона змогла відрізати пасма його волосся. Джеймсу Редкліффу було лише 26 років на момент його смерті, і він був засуджений до страти за участь у першому повстанні якобітів.

Його історія відображена у віршах та баладах того часу, а також була увічнена в романі Вальтера Скотта "Роб Рой" (1817). Простирадло демонструє не тільки особисте горе і сильну відданість Анни, але й яку важливу роль вона зіграла у збереженні пам'яті про чоловіка серед католиків, які прагнули відновити династію Стюартів.

Варто зазначити, що простирадло було придбано Лондонським музеєм у 1934 році, але ніколи раніше не виставлялося на загальний огляд.

А ось на аукціоні Christie's виставили собачу будку, у яку 23 квітня 2019 року потрапив метеорит. Така незвичайна подія сталася в Коста-Риці. Німецька вівчарка, яка перебувала в будці, на прізвисько Рокі, ніяк не постраждала. Лот коштує $200 000. Це найдорожча собача будка в історії.