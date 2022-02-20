Отсеять романтиков: глава антарктического центра рассказал об отборе участников экспедиции

Отбор участников антарктической экспедиции на станцию "Академик Вернадский" проходит в несколько этапов. Руководитель антарктического центра Евгений Дикий рассказал, каими качествами нужно обладать, чтобы пройти его.

Нулевой этап отбора команды антарктической экспедиции проходит в момент подачи письменных анкет. На этой стадии отсеивают всех тех, кто очень хочет попасть в Антарктиду, но не соответствует заявленным в перечне профессиям. Об этом в интервью Фокусу рассказал Евгений Дикий, директор Национального антарктического центра.

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"Это очень хорошие люди, романтики, но у них просто нет тех профессий, которые нам нужны. Когда ты ищешь дизелиста, механика, врача, а к тебе приходит блогер — ну, извините. Это так не работает, к сожалению", — прокомментировал Дикий. По его словам, после этого отсева остается примерно половина кандидатов, которые уже проходят три основных этапа отбора — профессиональный, медицинский и психологический.

Профессиональный отбор подразумевает собеседование, его проводят специалисты, проработавшие на тех же позициях в предыдущих экспедициях. Все, кто после этого попал в шорт-лист, отправляются на медицинский осмотр, где отсеиваются кандидаты с хроническими заболеваниями. Последний этап проводят психологи. "Психология не является точной наукой, но все-таки позволяет отсеять самые большие группы риска", — рассказал директор центра. По его словам, в условиях зимней экспедиции на антарктической станции психологические нагрузки переносятся намного сложнее физических.

По словам Евгения Дикого, с 2020 года украинским полярникам существенно подняли полевые выплаты за работу в Антарктике. Если до этого участники экспедиции зарабатывали около $700 в месяц, то последние два года эта сумма составляет порядка $2 тыс. "Чистыми на руки полярники получают 54 тыс. грн", — отметил собеседник Фокуса.

Напомним, на станции "Академик Вернадский" продолжаются непрерывные исследования, начатые британцами еще до передачи станции Украине, тогда она называлась "Фарадей". Там проводили самые длительные в Антарктике ряды климатических наблюдений.

Ранее Фокус сообщал о том, что украинский ледокол смогут фрахтовать иностранные антарктические станции. Стоимость фрахта составит $20-35 тыс. в сутки.