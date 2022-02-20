Украинский ледокол смогут фрахтовать иностранные антарктические станции

Ледокол "Ноосфера" отправился в первую экспедицию под украинским флагом. Если она пройдет удачно, уже со следующего года Украина будет получать предложения от других стран по совместным научным экспедициям и фрахту.

Рынок логистических услуг в Южном океане очень ограниченный, при этом стран, заинтересованных в присутствии в Антарктиде, но не имеющих собственных судов для этого, с каждым годом становится все больше. Ледокол "Ноосфера", приобретенный Украиной в августе прошлого года у Великобритании, позволит предоставлять услуги фрахтования антарктическим станциям других государств. Об этом в интервью Фокусу рассказал Евгений Дикий, директор Национального антарктического центра.

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"Все антарктическое сообщество очень внимательно следит за нашим первым рейсом. Если мы покажем, что управляемся с ледоколом не хуже британцев, то уже со следующего года у нас будет куча предложений по совместным экспедициям. А также, думаю, будут и коммерческие заказы на обслуживание других станций", — прокомментировал Дикий.

До этого года Национальный антарктический центр также фрахтовал иностранные судна для отправки своих экспедиций на станцию "Академик Вернадский". Стоимость фрахта колебалась в пределах $20-35 тыс. в сутки. Покупка собственного ледокола позволяет полностью решить логистические проблемы центра, подчеркнул Евгений Дикий.

Ранее Фокус разбирался, почему украинское присутствие в Антарктиде является важным не только для науки, но и дипломатии. Сейчас на Южном полюсе сосредоточено более 80% общемировых запасов пресной воды – это, возможно, самый главный ресурс в эпоху изменения климата на Земле, за который следует бороться. Ученые прогнозируют, что к 2048 году меджу странами может разразиться даже не дипломатическая, а самая настоящая война за этот ценнейший ресурс.

Напомним, Фокус узнал, как пандемия повлияла на работу украинской антарктической станции и почему станция "Вернадский" продолжала работу даже в карантин.