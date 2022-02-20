Відсіяти романтиків: голова антарктичного центру розповів про відбір учасників експедиції

Відбір учасників антарктичної експедиції на станцію "Академік Вернадський" відбувається у кілька етапів. Керівник антарктичного центру Євген Дикий розповів, які якості треба мати, щоб пройти його.

Нульовий етап відбору команди антарктичної експедиції відбувається у момент подачі письмових анкет. На цій стадії відсівають усіх, хто дуже хоче потрапити до Антарктиди, але не відповідає заявленим у переліку професіям. Про це в інтерв'ю Фокус розповів Євген Дикий, директор Національного антарктичного центру.

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"Це дуже хороші люди, романтики, але у них просто немає тих професій, які нам потрібні. Коли ти шукаєш дизеліста, механіка, лікаря, а до тебе приходить блогер — вибачте. Це так не працює, на жаль", — прокоментував Дикий. За його словами, після цього відсіву залишається приблизно половина кандидатів, які вже проходять три основні етапи відбору – професійний, медичний та психологічний.

Професійний відбір має на увазі співбесіду, її проводять фахівці, які пропрацювали на тих самих позиціях у попередніх експедиціях. Усі, хто після цього потрапив у шорт-лист, вирушають на медичний огляд, де відсіваються кандидати із хронічними захворюваннями. Останній етап проводять психологи. "Психологія не є точною наукою, але все ж таки дозволяє відсіяти найбільші групи ризику", — розповів директор центру. За його словами, в умовах зимової експедиції на антарктичній станції психологічні навантаження переносяться набагато складніше за фізичні.

За словами Євгена Дикого, з 2020 року українським полярникам суттєво підвищили польові виплати за роботу в Антарктиці. Якщо до цього учасники експедиції заробляли близько $700 на місяць, то останні два роки ця сума становить близько $2 тис. "Чистими на руки полярники одержують 54 тис. грн", — зазначив співрозмовник Фокусу.

Нагадаємо, на станції "Академік Вернадський" продовжуються безперервні дослідження, започатковані британцями ще до передачі станції Україні, тоді вона називалася "Фарадей". Там проводили найдовші в Антарктиці ряди кліматичних спостережень.

Раніше Фокус повідомляв про те, що український криголам зможуть фрахтувати іноземні антарктичні станції. Вартість фрахту становитиме $20-35 тис. на добу.