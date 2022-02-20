Человечество пока не знает, как перемещать айсберги, — глава антарктического центра

Самый ценный ресурс Антарктиды — питьевая вода, но люди еще не научились транспортировать айсберги.

Попытки транспортировать айсберги на большие расстояния предпринимались и в прошлом столетии, и продолжаются сейчас, но пока нет технологий, позволяющих это делать. Об этом в интервью Фокусу рассказал Евгений Дикий, директор Национального антарктического центра Украины.

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Ученый сообщил, что, люди еще не придумали способ как перемещать объект, который во время транспортировки сильно меняет форму и массу.

"Когда его тянут, айсберг тает, он может разделиться на несколько частей, может переворачиваться", — объясняет Дикий. Он считает, что тот человек или компания, которые первыми создадут технологию транспортировки глыб льда к берегам Африки или Австралии, заработают миллиарды.

Уже сейчас интерес к этому направлению очень высок. В качестве примера ученый приводит французскую компанию Dassault Aviation, занимающуюся производством истребителей. "Это одна из наиболее богатых и технологичных авиакосмических компаний, и вот она заказала компьютерное моделирование поведения айсберга во время транспортировки", — комментирует собеседник Фокуса.

Напомним, сейчас на Южном полюсе сосредоточено более 80% общемировых запасов пресной воды – это, возможно, самый главный ресурс в эпоху изменения климата на Земле, за который следует бороться. В случае, если человечество найдет способ транспортировки айсбергов, за территории развернется нешуточная борьба.

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