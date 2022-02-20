Людство поки що не знає, як переміщати айсберги, — голова антарктичного центру

Найцінніший ресурс Антарктиди – питна вода, але люди ще не навчилися транспортувати айсберги.

Спроби транспортувати айсберги на великі відстані робилися й у минулому столітті, і тривають зараз, але поки що немає технологій, які дозволяють це робити. Про це в інтерв'ю Фокус розповів Євген Дикий, директор Національного антарктичного центру України.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Вчений повідомив, що люди ще не придумали спосіб як переміщати об'єкт, який під час транспортування сильно змінює форму та масу.

"Коли його тягнуть, айсберг тане, він може поділитися на кілька частин, може перевертатися", — пояснює Дикий. Він вважає, що та людина чи компанія, які першими створять технологію транспортування брил льоду до берегів Африки чи Австралії, зароблять мільярди.

Вже зараз інтерес до цього напряму дуже високий. Як приклад вчений наводить французьку компанію Dassault Aviation, що займається виробництвом винищувачів. "Це одна з найбагатших і технологічніших авіакосмічних компаній, і ось вона замовила комп'ютерне моделювання поведінки айсберга під час транспортування", — коментує співрозмовник Фокусу.

Нагадаємо, зараз на Південному полюсі зосереджено понад 80% загальносвітових запасів прісної води – це, можливо, найголовніший ресурс в епоху зміни клімату на Землі, за який слід виборювати. Якщо людство знайде спосіб транспортування айсбергів, за території розгорнеться неабияка боротьба.

Раніше Фокус розповів як відбувається відбір учасників полярної експедиції. Він включає професійний, медичний та психологічний етапи.