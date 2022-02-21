Во времена мегапотопов. Ученые выяснили, что древние ледники оставили вмятины в коре Земли

Геологи пытались давно понять динамические свойства древних потоков воды, которые появились после таяния ледников и наконец сделали важное открытие.

В время последнего ледникового периода в огромных ледниках оказалось огромное количество воды. Как только эти ледники растаяли, хлынули огромные потоки воды, которые прорезали каналы в поверхности Земли. Остатки одного из крупнейших из этих древних потопов все еще видны в восточной части штата Вашингтон, в районе известном как Channeled Scablands. Долгое время геологи пытались понять динамические свойства этих наводнений, пока не сделали новое важное открытие. Эти древние ледники были настолько большими и тяжелыми, что фактически наклонили земную кору под собой. Когда они стали легче из-за таяния, поверхность сдвинулась, изменив ход мегапотопа, сообщает ScienceAlert.

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С помощью моделирования таких мегапотопов, ученые решили проверить, влияет ли изменение земной коры по мере формирования и таяния тяжелых ледников на маршрут водного потока и размывание каналов в поверхности Земли.

"Мы реконструировали топографию Channeled Scabland в разное время в период наводнений ледникового периода", — говорит Тамара Пико из Калифорнийского университета в Санта-Крус.

Геологи выяснили, что влияние таяния ледников на земную кору также, вероятно, сыграло свою роль в направлении и поведении этих мегапотопов.

"Таяние ледников вызвало деформацию земной коры в Channeled Scabland со скоростью до 10 миллиметров в год, что превышает скорость регионального тектонического поднятия и могло повлиять на маршрут наводнения", — говорят ученые.

Ледники покрывали огромную часть территории Северной Америки во время последнего ледникового периода, но они начали таять около 20 тысяч лет назад. Исследователи считают, что деформация земной коры в этот период изменила высоту ландшафта на сотни метров. По словам Пико, в устных рассказах племен коренных жителей в этом регионе есть упоминания о сильных наводнениях.

"Ученые были не первыми, кто обратил на это внимание. Люди, возможно, даже были свидетелями этих наводнений", — говорит Пико.

Также ученые считают, что дальнейшее изучение подобных мегапотопов поможет узнать больше о формировании ландшафта не только на Земле, но и на Марсе. В прошлом году ученые представили новое исследование, в котором говорится, что ландшафт Марса могли сформировать катастрофические наводнения. И они повлияли на этот процесс даже больше, чем считалось ранее.

Фокус также писал о том, что ученые пришли к выводу, что колебания орбиты Луны могут привести к рекордному наводнению в 2030-х годах. По их словам это будут разрушительные водные потоки.