За часів мегапотопів. Вчені з'ясували, що стародавні льодовики залишили вм'ятини в корі Землі.

Геологи давно намагалися зрозуміти динамічні властивості древніх потоків води, що з'явилися після танення льодовиків, і нарешті зробили важливе відкриття.

Протягом останнього льодовикового періоду у величезних льодовиках виявилося дуже багато води. Щойно ці льодовики розтанули, ринули величезні потоки води, які прорізали канали на поверхні Землі. Залишки одного з найбільших із цих стародавніх потопів все ще видно у східній частині штату Вашингтон, у районі, відомому як Channeled Scablands. Довгий час геологи намагалися зрозуміти динамічні властивості цих повеней, поки не зробили нове відкриття. Ці стародавні льодовики були настільки великими й важкими, що фактично нахилили земну кору під собою. Коли вони стали легшими через танення, поверхня зрушила, змінивши рух мегапотопу, повідомляє ScienceAlert.

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За допомогою моделювання таких мегапотопів, вчені вирішили перевірити, чи впливає зміна земної кори під час формування та танення важких льодовиків на маршрут водного потоку та розмивання каналів на поверхні Землі.

"Ми реконструювали топографію Channeled Scabland у різний час у період повеней льодовикового періоду", — каже Тамара Піко з Каліфорнійського університету в місті Санта-Крус.

Геологи з'ясували, що вплив танення льодовиків на земну кору також, ймовірно, зіграв свою роль у напрямі та поведінці цих мегапотопів.

"Танення льодовиків спричинило деформацію земної кори в Channeled Scabland зі швидкістю до 10 міліметрів на рік, що перевищує швидкість регіонального тектонічного підняття, і могло вплинути на маршрут повені", — кажуть вчені.

Льодовики покривали більшу частину території Північної Америки під час останнього льодовикового періоду, але вони почали танути близько 20 тисяч років тому. Дослідники вважають, що деформація земної кори в цей період змінила висоту ландшафту на сотні метрів. За словами Піко, в усних оповіданнях племен корінних жителів у цьому регіоні є згадки про сильні повені.

"Вчені були не першими, хто звернув на це увагу. Люди, можливо, навіть були свідками цих повеней", — каже Піко.

Також вчені вважають, що подальше вивчення подібних мегапотопів допоможе дізнатися більше про формування ландшафту не лише на Землі, а й на Марсі. Минулого року вчені представили нове дослідження, в якому йдеться про те, що ландшафт Марса могли сформувати катастрофічні повені. І вони вплинули на цей процес навіть більше, ніж уважали раніше.

Фокус також писав про те, що вчені дійшли висновку, що коливання орбіти Місяця можуть призвести до рекордної повені у 2030-х роках. За їхніми словами, це будуть руйнівні водні потоки.