Китайский луноход обнаружил стеклянные шарики на темной стороне Луны (фото)

Как полагают астрономы, эти стеклянные гранулы возникли в результате удара метеорита о поверхность спутника.

Китайский луноход Юйту-2, изучающий обратную сторону Луны, которую нельзя увидеть с Земли, сделал невероятное открытие, пишет Science Alert.

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В ходе этого открытия на обратной стороне Луны были обнаружили стеклянные шарики. Эти шарики могут хранить информацию об истории нашего спутника, включая состав его мантии и метеоритных ударов. Но откуда они вообще взялись?

[ + – ] Найденные шарики могут хранить информацию об истории нашего спутника, включая состав его мантии и события столкновений

Стекло, как оказалось, не редкость на Луне. Оно образуется, когда силикаты, содержащиеся в лунной пыли, подвергаются воздействию высокой температуры. Учитывая, что оба эти компонента — высокая температура и силикаты, присутствуют на нашем спутнике в немалом количестве, неудивительно, что на Луне встречается стекло.

Также стоит отметить, что в прошлом на Луне наблюдался обширный вулканизм, который привел к формированию вулканического стекла, а удары небольших объектов, таких как метеориты вызывали сильное нагревание, способствующие образованию материала.

[ + – ] Китайский луноход Юйту-2

Как предполагает команда ученых, возглавляемая планетным геологом Чжиюном Сяо из Университета Сунь Ятсена, найденные ими шарики могли образоваться как раз в результате удара метеорита о поверхность Луны и образования кратера. Тем не менее дать точный ответ эксперты пока не могут, поскольку большая часть стекла, обнаруженного на Луне на сегодняшний день, имеет несколько иной вид, чем гранулы, найденные Юйту-2.

Что еще удивило экспертов, так это размеры гранул, которые варьируются от 15 до 25 мм. Они крупнее, чем большинство подобных объектов, найденных на Луне или Земле. Однако, они все равно не являются рекордсменами, так как стеклянные гранулы диаметром до 40 мм были обнаружены еще во время миссии "Аполлон-16".

[ + – ] Гранулы, обнаруженные ранее — темные, в них много щелей и мусора

Но между этими двумя открытиями есть различие. Как объясняют Сяо и его коллеги, шарики, найденные на обратной стороне Луны — полупрозрачные и имеют стекловидный блеск, а гранулы, обнаруженные ранее — темные, в них много щелей и мусора.

Исследователи рады такой находке, поскольку стеклянные шарики действительно сыграют очень важную роль в понимании истории Луны. Поэтому астрономы планируют заняться детальным изучением гранул и провести несколько исследований.

Напомним, что в декабре прошлого года Юйту-2 обнаружил на Луне загадочный "куб". Изначально исследователи полагали, что объект представляет собой большой валун. Однако позже выяснилось, что это камень, который даже не имеет формы куба. Это просто игра света и тени.