Китайський місяцехід виявив скляні кульки на темному боці Місяця (фото)

Як вважають астрономи, ці скляні гранули виникли внаслідок удару метеориту об поверхню супутника.

Китайський місяцехід Юйту-2, який вивчає зворотний бік Місяця, якого не можна побачити із Землі, зробив неймовірне відкриття, пише Science Alert.

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У ході цього відкриття на звороті Місяця виявили скляні кульки. Ці кульки можуть зберігати інформацію про історію нашого супутника, включаючи склад його мантії та метеоритних ударів. Але звідки вони взялися взагалі?

[ + – ] Знайдені кульки можуть зберігати інформацію про історію нашого супутника, включаючи склад його мантії та події зіткнень

Скло, як виявилося, не рідкість на Місяці. Воно утворюється, коли силікати, що містяться в місячному пилу, піддаються дії високої температури. Враховуючи, що обидва ці компоненти — висока температура та силікати, присутні на нашому супутнику в чималій кількості, не дивно, що на Місяці зустрічається скло.

Також варто зазначити, що в минулому на Місяці спостерігався великий вулканізм, що призвів до формування вулканічного скла, а удари невеликих об'єктів, таких як метеорити, викликали сильне нагрівання, що сприяли утворенню матеріалу.

[ + – ] Китайський місяцехід Юйту-2

Як припускає команда вчених, очолювана планетним геологом Чжуюном Сяо з Університету Сунь Ятсена, знайдені ними кульки могли утворитися якраз у результаті удару метеорита об поверхню Місяця та утворення кратера. Проте дати точну відповідь експерти поки що не можуть, оскільки більша частина скла, виявленого на Місяці на сьогодні, має дещо інший вигляд, ніж гранули, знайдені Юйту-2.

Що ще здивувало експертів, то це розміри гранул, які варіюються від 15 до 25 мм. Вони більші, ніж більшість подібних об'єктів, знайдених на Місяці або Землі. Однак, вони все одно не є рекордсменами, оскільки скляні гранули діаметром до 40 мм були виявлені ще під час місії "Аполлон-16".

[ + – ] Гранули, виявлені раніше — темні, у них багато щілин та сміття

Але між цими двома відкриттями є різниця. Як пояснюють Сяо та його колеги, кульки, знайдені на звороті Місяця, — напівпрозорі та мають склоподібний блиск, а гранули, виявлені раніше — темні, у них багато щілин та сміття.

Дослідники раді такій знахідці, оскільки скляні кульки справді відіграють дуже важливу роль у розумінні історії Місяця. Тому астрономи планують зайнятися детальним вивченням гранул та провести кілька досліджень.

Нагадаємо, що у грудні минулого року Юйту-2 виявив на Місяці загадковий "куб". Спочатку дослідники вважали, що об'єктом є великий валун. Однак, пізніше з'ясувалося, що це камінь, який навіть не має форми куба. Це просто гра світла та тіні.