"Капсула времени". Археологи нашли тысячи артефактов, показывающих жизнь в Железном веке

Английским ученым удалось найти местность, которая хранит свидетельства жизни людей больше, чем за 1000 лет.

Археологи из Ливерпульского университета подвели итоги многолетних раскопок возле деревни Полтон на северо-западе Англии. В результате они обнаружили не только древние захоронения, которые относятся к Средним векам, но и тысячи артефактов эпохи римского господства, а также артефакты, которые относятся к железному веку и все это в одном месте, сообщает ScienceAlert.

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"Это настоящая капсула времени. Во время раскопок мы нашли сотни скелетов людей, которые жили в Средние века, римские артефакты, а также дома и предметы, которые относятся к 8 веку до нашей эры. Это лучше всего сохранившиеся свидетельства жизни людей, которые населяли сере Англии за долгий период", — говорит Кевин Кутс из Ливерпульского университета.

Новые находки ученых развевают миф о том, что Северо-Западная Англия была малонаселенной в железном веке. В результате раскопок они обнаружили 10 домов и более 5 тысяч артефактов, которые свидетельствуют о том, что здесь было богатое и хорошо многочисленное поселение в железном веке на протяжении примерно 800 лет.

[ + – ] Место ракопок у деревни Полтон на северо-западе Англии Фото: ScienceAlert

"До сих пор у нас было мало информации о древних поселениях железного века в этой части Англии. Но наши находки говорят, что это поселение было очень развитым, благодаря торговле", — говорит Кутс.

Но перед тем, как обнаружить артефакты железного века, археологи обнаружили более 900 человеческих скелетов из древнего захоронения, которое относится к эпохе Средневековья. Но в этом же месте ученые обнаружили несколько артефактов, которые относились к более позднему периоду.

Когда исследователи копнули глубже, они действительно обнаружили артефакты железного века. Это были 10 круглых домов и огромное количество предметов, которые датируются вплоть до 8 века до нашей эры.

[ + – ] Археологи обнаружили огромное количество артефактов, которые относятся к железному веку Фото: ScienceAlert

Среди самых древних находок были украшенные застежки для одежды, глиняная посуда и ямы для отходов. Также ученые обнаружили скелет собаки, которую скорее всего принесли в жертву. В результате проведенного анализа, археологи пришли к выводу, что большинство глиняной посуды использовалось для хранения соли, которой торговали местные жители.

[ + – ] Остатки керамики, которые пролежали в земле больше 2 тысяч лет Фото: ScienceAlert

"Удивительно, но местная почва хорошо сохранила не только человеческие скелеты из Средневековья, но и артефакты более древних времен, особенно, что касается эпохи железного века", — говорит Кутс.

По словам ученых, хорошо сохранившиеся предметы предоставляют наиболее полную картину жизни людей в этой местности именно в железном веке.

Напоминаем, что археологи нашли свидетельства самой ранней операции на ушах благодаря найденному черепу с характерными отверстиями, которому более 5 тысяч лет.