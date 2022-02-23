"Капсула часу". Археологи знайшли тисячі артефактів, що показують життя в залізному віці

Англійським ученим вдалося знайти місцевість, яка зберігає свідчення життя людей більше ніж за 1000 років.

Археологи з Ліверпульського університету підбили підсумки багаторічних розкопок біля села Полтон на північному заході Англії. У результаті вони виявили не лише стародавні поховання, що відносяться до Середніх віків, але й тисячі артефактів епохи римського панування, а також артефакти, що відносяться до залізного віку, і все це в одному місці, повідомляє ScienceAlert.

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"Це справжня капсула часу. Під час розкопок ми знайшли сотні скелетів людей, які жили в середні віки, римські артефакти, а також будинки та предмети, що відносяться до 8 століття до нашої ери. Це найкраще свідчення життя людей, які населяли північ Англії за довгий період", — каже Кевін Кутс із Ліверпульського університету.

Нові знахідки вчених майорять про міф про те, що Північно-Західна Англія була малонаселеною в залізному віці. У результаті розкопок вони виявили 10 будинків і понад 5 тисяч артефактів, які свідчать про те, що тут було багате та доволі численне поселення в залізному віці протягом приблизно 800 років.

[ + – ] Місце розкопок біля села Полтон на північному заході Англії Фото: ScienceAlert

"Досі в нас було мало інформації про стародавні поселення залізного віку в цій частині Англії. Але наші знахідки кажуть, що це поселення було дуже розвиненим завдяки торгівлі", — говорить Кутс.

Але перед тим, як виявити артефакти залізної доби, археологи виявили понад 900 людських скелетів зі стародавнього поховання, яке відноситься до епохи середньовіччя. Але в цьому ж місці вчені виявили кілька артефактів, які належали до пізнішого періоду.

Коли дослідники копнули глибше, вони справді виявили артефакти залізної доби. Це були 10 круглих будинків і величезна кількість предметів, які датуються до 8 століття до нашої ери.

[ + – ] Археологи виявили величезну кількість артефактів, які належать до залізного віку Фото: ScienceAlert

Серед найдавніших знахідок були прикрашені застібки для одягу, глиняний посуд і ями для відходів. Також учені виявили скелет собаки, якого, швидше за все, принесли в жертву. В результаті проведеного аналізу археологи дійшли висновку, що більшість глиняного посуду використовувалися для зберігання солі, якою торгували місцеві жителі.

[ + – ] Залишки кераміки, які пролежали в землі понад 2 тисячі років Фото: ScienceAlert

"Дивно, але місцевий ґрунт добре зберіг не лише людські скелети із середньовіччя, а й артефакти давніших часів, особливо що стосується епохи залізного віку", — каже Кутс.

За словами вчених, предмети, що добре збереглися, надають найповнішу картину життя людей у цій місцевості саме в залізному столітті.

Нагадуємо, що археологи знайшли свідчення ранньої операції на вухах завдяки знайденому черепу з характерними отворами, якому понад 5 тисяч років.