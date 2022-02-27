Украинский стартап Reface призвал россиян выходить на митинги

Уведомления о митингах с реальными кадрами российского вторжения уже получили 9 млн пользователей со всего мира и 2 млн — в РФ. Распространение продолжается.

Reface — украинский стартап, который запустил широкомасштабную акцию, предназначенную для того, чтобы более 200 миллионов пользователей узнали правду о вторжении России в Украину, сообщает Минцифры в Телеграм-канале.

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Российские пользователи стали получать от компании уведомления, призывающие их выходить на митинги против военной операции в Украине. Открыв сообщение, пользователи могут увидеть достоверные кадры полномасштабной агрессии РФ на территории Украины. В настоящее время более 9 миллионов пользователей со всего мира и 2 млн в РФ уже получили такие сообщения, их число продолжает расти.

Reface призывает каждого пользователя поддержать Украину, сделав видео с обращениями: Stand with Ukraine! Stop the war! И хештегом #StandWithUkraine к каждому видео.

Стартап призывает и другие украинские и мировые компании поддержать Украину и оказывать максимальное сопротивление врагу. Преодолеть агрессора – наша общая цель.

Напомним, что мобильные операторы и провайдеры (Киевстар, Vodafone, lifecell, Воля, Триолан, Укртелеком, Ланет, IPnet) предоставили украинским абонентам некоторые льготы. Теперь украинцы смогут использовать интернет, даже если он не оплачен, а также получат зачисления на свой счета, чтобы оставаться на связи, находясь в роуминге.

Также Минобороны предоставили статистку приблизительных потерь вражеских войск за последние трое суток. Так украинские солдаты уничтожили сотни единиц техники и более 4 тыс. российских оккупантов.