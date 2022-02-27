Український стартап Reface закликав росіян виходити на мітинги

Повідомлення про мітинги з реальними кадрами російського вторгнення вже отримали 9 млн користувачів з усього світу та 2 млн — у РФ. Поширення продовжується.

Reface — український стартап, який запустив широкомасштабну акцію, призначену для того, щоб понад 200 мільйонів користувачів дізналися правду про вторгнення Росії в Україну, повідомляє Мінцифри у Телеграм-каналі.

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Російські користувачі почали отримувати від компанії повідомлення, що закликають їх виходити на мітинги проти воєнної операції в Україні. Відкривши повідомлення, користувачі можуть побачити достовірні кадри повномасштабної агресії на території України. Наразі понад 9 мільйонів користувачів з усього світу і 2 млн в РФ вже отримали такі повідомлення, їхня кількість продовжує зростати.

Reface закликає кожного користувача підтримати Україну, зробивши відео зі зверненнями: Stand with Ukraine! Stop the war! І хештегом #StandWithUkraine до кожного відео.

Стартап закликає й інші українські та світові компанії підтримати Україну та чинити максимальний опір ворогові. Подолати агресора – наша спільна мета.

Нагадаємо, що мобільні оператори та провайдери (Київстар, Vodafone, lifecell, Воля, Тріолан, Укртелеком, Ланет, IPnet) надали українським абонентам деякі пільги. Тепер українці зможуть використати інтернет, навіть якщо він не оплачений, а також отримають зарахування на свій рахунок, щоб залишатися на зв'язку, перебуваючи у роумінгу.

Також Міноборони надали статистику приблизних втрат ворожих військ за останні три доби. Так, українські солдати знищили сотні одиниць техніки та понад 4 тис. російських окупантів.