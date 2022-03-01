Совместная российско-европейская марсианская миссия отложена из-за войны в Украине

Следующего совместного запуска на Марс придется ждать несколько лет - если он вообще состоится.

Европейское космическое агентство заявляет, что запуск в этом году совместной с Россией миссии на Марс теперь "очень маловероятен" из-за санкций, связанных с войной в Украине. Об этом сообщает U.S.News.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Запуск совместной европейско-российской миссии на Марс в этом году теперь "очень маловероятен" из-за санкций, связанных с войной в Украине, заявило в понедельник Европейское космическое агентство.

Агентство заявило после встречи официальных лиц из 22 государств-членов, что оно оценивает последствия санкций для своего сотрудничества с российским космическим агентством "Роскосмос".

"Санкции и более широкий контекст делают запуск в 2022 году маловероятным", — говорится в заявлении агентства.

Запуск уже перенесли с 2020 года из-за вспышки коронавируса и технических проблем. Он должен был стартовать с космодрома Байконур в Казахстане в сентябре 2021 года с помощью российской ракеты-носителя "Протон".

Отсрочка запуска часто означает ожидание в течение нескольких месяцев или лет, пока не откроется другое окно, когда планеты Земля и Марс находятся в правильном положении друг относительно друга.

Ранее Фокус сообщал, что под санкции Евросоюза могут попасть ведущие люксовые бренды обуви и одежды. Тем временем, крупнейшие автопроизводители продолжают покидать российский рынок.