Спільну російсько-європейську марсіанську місію відкладено через війну в Україні

Наступного спільного запуску на Марс доведеться чекати кілька років – якщо він взагалі відбудеться.

Європейське космічне агентство заявляє, що цьогорічний запуск спільної з Росією місії на Марс тепер "дуже малоймовірний" через санкції, пов'язані з війною в Україні. Про це повідомляє USNews.

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Запуск спільної європейсько-російської місії на Марс цього року тепер "дуже малоймовірний" через санкції, пов'язані з війною в Україні, заявило в понеділок Європейське космічне агентство.

Агентство заявило після зустрічі офіційних осіб із 22 держав-членів, що воно оцінює наслідки санкцій для своєї співпраці з російським космічним агентством Роскосмос.

"Санкції та ширший контекст роблять запуск у 2022 році малоймовірним", — ідеться в заяві агентства.

Запуск уже перенесли з 2020 року через спалах коронавірусу та технічні проблеми. Він мав стартувати з космодрому Байконур у Казахстані у вересні 2021 року за допомогою російської ракети-носія "Протон".

Відстрочка запуску часто означає очікування протягом кількох місяців або років, доки не відкриється інше вікно, коли планети Земля та Марс перебувають у правильному положенні одна щодо одної.

Раніше Фокус повідомляв, що під санкції Євросоюзу можуть потрапити провідні люксові бренди взуття та одягу. Тим часом найбільші автовиробники продовжують залишати російський ринок.