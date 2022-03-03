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Астрономы обнаружили очень необычную звезду: такого никто раньше не видел

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Двойная звездная система
Фото: space.com | Астрономы обнаружили новую двойную звездную систему под названием HD 149834

Группа американских астрономов открыла звездную систему, которая может изменить наше представление об эволюции звезд.

По словам руководителя исследования Кейвана Стассуна из Университета Стивенсона в штате Мэриленд, США, новая двойная звездная система настолько необычна, что никто такого раньше еще не видел, сообщает SciTechDaily.

Астрономы обнаружили новую двойную звездную систему под названием HD 149834 и ее характеристики делают эти две звезды очень редкими.

"Хотя двойные звездные системы и не редкость во Вселенной, эта система – исключение из правил. Одной из самых необычных ее характеристик является расположение звезд. Если смотреть на них с Земли, то они затмевают друг друга. Благодаря этому нам легче рассчитать их массу и светимость", — говорит Стассун.

Звезды могут менять свой размер и светимость во время так называемой пульсации. Это позволяет ученым изучить их внутреннюю структуру. Это похоже на то, как на Земле ученые с помощью вибраций коры во время землетрясений изучают недра нашей планеты.

По словам Стассуна, существует два редких типа звездных пульсаций. Но одна из звезд в недавно обнаруженной двойной звездной системе обладает обеими видами этих пульсаций.

"Звезды с редкими типами пульсаций встречаются не очень часто, но звезда, которая имеет и тот и тот тип… такую проcто очень нелегко обнаружить", — говорит Стассун.

У этой звезды, которая имеет гибридную пульсацию также сильное магнитное поле. И это очень необычно для такой звезды.

"Это может быть недостающим компонентом в теориях, которые пытаются объяснить самые ранние стадии звездной эволюции", — говорят ученые.

По словам Стассуна, ученым впервые удалось обнаружить такую редкую магнитную пульсирующую звезду. Особенно учитывая тот факт, что она еще и является частью системы, где звезды затмевают друг друга.

"Звездная система HD 149834 может стать настоящей лабораторией для изучения эволюции двойных звездных систем в течение длительного времени", — говорит Дакс Фелиз, соавтор исследования.

Напоминаем, что астрономы выяснили, что в одной из звездных систем обнаружен настоящий "космический вампиризм". Также ученые узнали, что то, что они считали черной дырой, является совсем другим объектом.

Фокус также писал о том, что падающие звезды на самом деле существуют, но это не полосы в ночном небе. Это объекты, которые имеют просто невероятно высокую скорость и иногда улетают за пределы галактики.