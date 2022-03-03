Астрономы обнаружили очень необычную звезду: такого никто раньше не видел

Группа американских астрономов открыла звездную систему, которая может изменить наше представление об эволюции звезд.

По словам руководителя исследования Кейвана Стассуна из Университета Стивенсона в штате Мэриленд, США, новая двойная звездная система настолько необычна, что никто такого раньше еще не видел, сообщает SciTechDaily.

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Астрономы обнаружили новую двойную звездную систему под названием HD 149834 и ее характеристики делают эти две звезды очень редкими.

"Хотя двойные звездные системы и не редкость во Вселенной, эта система – исключение из правил. Одной из самых необычных ее характеристик является расположение звезд. Если смотреть на них с Земли, то они затмевают друг друга. Благодаря этому нам легче рассчитать их массу и светимость", — говорит Стассун.

Звезды могут менять свой размер и светимость во время так называемой пульсации. Это позволяет ученым изучить их внутреннюю структуру. Это похоже на то, как на Земле ученые с помощью вибраций коры во время землетрясений изучают недра нашей планеты.

По словам Стассуна, существует два редких типа звездных пульсаций. Но одна из звезд в недавно обнаруженной двойной звездной системе обладает обеими видами этих пульсаций.

"Звезды с редкими типами пульсаций встречаются не очень часто, но звезда, которая имеет и тот и тот тип… такую проcто очень нелегко обнаружить", — говорит Стассун.

У этой звезды, которая имеет гибридную пульсацию также сильное магнитное поле. И это очень необычно для такой звезды.

"Это может быть недостающим компонентом в теориях, которые пытаются объяснить самые ранние стадии звездной эволюции", — говорят ученые.

По словам Стассуна, ученым впервые удалось обнаружить такую редкую магнитную пульсирующую звезду. Особенно учитывая тот факт, что она еще и является частью системы, где звезды затмевают друг друга.

"Звездная система HD 149834 может стать настоящей лабораторией для изучения эволюции двойных звездных систем в течение длительного времени", — говорит Дакс Фелиз, соавтор исследования.

Напоминаем, что астрономы выяснили, что в одной из звездных систем обнаружен настоящий "космический вампиризм". Также ученые узнали, что то, что они считали черной дырой, является совсем другим объектом.

Фокус также писал о том, что падающие звезды на самом деле существуют, но это не полосы в ночном небе. Это объекты, которые имеют просто невероятно высокую скорость и иногда улетают за пределы галактики.