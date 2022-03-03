Астрономи знайшли дуже незвичну зірку: такого ніхто раніше не бачив

Група американських астрономів відкрила зіркову систему, яка може змінити наше уявлення про еволюцію зірок.

За словами керівника дослідження Кейвана Стассуна з Університету Стівенсона в штаті Меріленд, США, нова подвійна зіркова система настільки незвична, що ніхто такого ще не бачив, повідомляє SciTechDaily.

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Астрономи знайшли нову подвійну зіркову систему під назвою HD 149834 і її характеристики роблять ці дві зірки дуже рідкісними.

"Хоча подвійні зіркові системи й не рідкість у Всесвіті, ця система — виняток із правил. Однією з найнезвичайніших її характеристик є розташування зірок. Якщо дивитися на них із Землі, то вони затьмарюють одна одну. Завдяки цьому нам легше розрахувати їхню масу і світність ", — каже Стассун.

Зірки можуть змінювати свій розмір та світність під час так званої пульсації. Це дозволяє вченим вивчити їхню внутрішню структуру. Це схоже на те, як на землі вчені за допомогою вібрацій кори під час землетрусів вивчають надра нашої планети.

За словами Стассуна, існує два рідкісні типи зоряних пульсацій. Але одна із зірок у нещодавно виявленій подвійній зірковій системі має обидва види.

"Зірки з рідкісними типами пульсацій зустрічаються не дуже часто, але зірка, яка має і той, і той тип ... таку просто дуже нелегко знайти", — говорить Стассун.

У цієї зірки, яка має гібридну пульсацію, також сильне магнітне поле. І це дуже незвичайно для такої зірки.

"Це може бути недостатнім компонентом у теоріях, які намагаються пояснити ранні стадії зіркової еволюції", — кажуть вчені.

За словами Стассуна, вченим вперше вдалося виявити таку рідкісну магнітну зірку, що пульсує. Особливо враховуючи той факт, що вона ще і є частиною системи, де зірки затьмарюють одна одну.

"Зоряна система HD 149834 може стати справжньою лабораторією для вивчення еволюції подвійних зоряних систем протягом тривалого часу", — говорить Дакс Феліз, співавтор дослідження.

Нагадуємо, що астрономи з'ясували, що в одній із зіркових систем знайшли справжній "космічний вампіризм". Також вчені дізналися, що те, що вони вважали за чорну дірку, є зовсім іншим об'єктом.

Фокус також писав про те, що зірки, що падають, насправді існують, але це не смуги в нічному небі. Це об'єкти, які мають неймовірно високу швидкість і іноді відлітають за межі галактики.