Предшественник жизни на Земле: в 444 световых годах от нас найдена особенная молекула

Молекулу, которая является предшественником появления органических молекул, обнаружили в диске, из которого формируется далекая планета.

Ученые из Лейденского университета, Нидерланды сделали уникальное открытие. В планетообразующем диске они обнаружили молекулу, которая считается предшественником более более крупных органических молекул, которые могут привести к возникновению жизни, сообщает Forbes.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Исследователи обнаружили молекулы диметилового эфира в кольце пыли, из которого формируется планета. Этот протопланетный диск вращается вокруг молодой звезды IRS 48, которая находится в 444 световых годах от нас в созвездии Змееносца.

По словам ученых, обнаруженная молекула является самой большой в протопланетном диске. Диметиловый эфир уже находили в звездообразующих облаках, но впервые органическую молекулу нашли в диске, из которого формируется планета. Также ученые обнаружили метилформиат, строительный блок для еще более крупных органических молекул. Но это открытие еще нужно подтвердить.

[ + – ] Протопланетный диск возле зведы IRS 48. Также на изображении показана молекула диметилового эфира, которую обнаружили впервые в диске, из которого формируется планета. Иллюстрация Фото: Forbes

И диметиловый эфир и метилформиат являются предшественниками таких молекул, как аминокислоты и сахара, которые считаются одними из основных строительных блоков жизни.

"Мы обнаружили эти молекулы с помощью комплекса телескопов ALMA. Мы надеемся больше узнать о том, как появилась жизнь на Земле. И о том, как может появится жизнь на других планетах", — говорит Нэшанти Брункен из Лейденского университета.

На изображении ниже видно, какие молекулы ученые обнаружили в диске вокруг звезды IRS 48. С помощью телескопа ALMA астрономы нашли такие сложные органические молекулы, как формальдегид (оранжевый цыет), метанол (зеленый цвет) и диметиловый эфир (синий цвет). Фиолетовым цветом показана окись углерода.

[ + – ] Звезда IRS 48 показана звездочкой в центре пылевого диска Фото: Forbes

"Это действительно захватывающее открытие. Мы теперь знаем, что такие молекулы могут быть в протопланетном диске. Раньше их не находили, ведь эти молекулы в других системах скрыты во льду", — говорит Элис Бут из Лейденского университета.

Ученые надеются понять, как молекулы-предшественники появления крупных органических молекул попадают на формирующиеся планеты.

"Мы теперь сможем отследить весь путь этих сложных молекул от звездообразующих облаков до протопланетных дисков. Таким образом, возможно, мы сможем узнать, как молекулы, предшествующие появлению жизни появились и в нашей Солнечной системе", — говорит Нинке ван дер Марел из Лейденского университета.

Фокус уже писал о том, что космический телескоп Уэбба, возможно, сможет обнаружить жизнь на планете Kepler-442b, которая находится в созвездии Лиры. Эта планета немного больше нашей Земли, но считается, что на ее поверхности может быть такая же вода, как и на нашей планете. А значит там может быть органическая жизнь.

Также ученые назвали тип планет, где жизнь находится в большей безопасности даже, чем на Земле. Речь идет об огромных каменистых экзопланетах, которые называют "супер-Землями". Там есть очень мощное магнитное поле, а значит есть возможности, для поддержания в безопасности возникнувшей жизни. Если она там есть.