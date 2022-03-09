Попередник життя на Землі: за 444 світлових роки від нас знайдено особливу молекулу

Молекулу, яка є попередником появи органічних молекул, виявили в диску, з якого формується далека планета.

Учені з Лейденського університету Нідерланди зробили унікальне відкриття. У планетотворчому диску вони виявили молекулу, яка вважається попередником більших органічних молекул, які можуть призвести до виникнення життя, повідомляє Forbes.

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Дослідники виявили молекули диметилового ефіру в кільці пилу, з якого формується планета. Цей протопланетний диск обертається навколо молодої зірки IRS 48, яка розташована за 444 світлові роки від нас у сузір'ї Змієносця.

За словами вчених, виявлена молекула є найбільшою у протопланетному диску. Диметиловий ефір уже знаходили в хмарах, але вперше органічну молекулу знайшли в диску, з якого формується планета. Також учені виявили метилформіат, будівельний блок для ще більших органічних молекул. Але це відкриття ще треба підтвердити.

[ + – ] Протопланетний диск біля IRS 48. Також на зображенні показано молекулу диметилового ефіру, яку виявили вперше в диску, з якого формується планета. Ілюстрація Фото: Forbes

І диметиловий ефір, і метилформіат є попередниками таких молекул, як амінокислоти та цукри, які вважаються одними з основних будівельних блоків життя.

"Ми виявили ці молекули за допомогою комплексу телескопів ALMA. Ми сподіваємося більше дізнатися про те, як з'явилося життя на Землі. І про те, як може з'явитися життя на інших планетах", — каже Нешанті Брункен із Лейденського університету.

На зображенні нижче видно, які молекули вчені виявили в диску навколо зірки IRS 48. За допомогою телескопа ALMA астрономи знайшли такі складні органічні молекули, як формальдегід (помаранчевий колір), метанол (зелений колір) та диметиловий ефір (синій колір). Фіолетовим кольором показано окис вуглецю.

[ + – ] Зірка IRS 48 показана зірочкою у центрі пилового диска Фото: Forbes

"Це справді дивовижне відкриття. Ми тепер знаємо, що такі молекули можуть бути в протопланетному диску. Раніше їх не знаходили, адже ці молекули в інших системах приховані у льоду", — каже Еліс Бут із Лейденського університету.

Учені сподіваються зрозуміти, як молекули-попередники появи великих органічних молекул потрапляють на планети, що формуються.

"Ми тепер зможемо відстежити весь шлях цих складних молекул від зіркоутворювальних хмар до протопланетних дисків. Таким чином, можливо, ми зможемо дізнатися, як молекули, що передували появі життя, з'явилися і в нашій Сонячній системі", — говорить Нінке ван дер Марел з Лейденського університету.

Фокус уже писав про те, що космічний телескоп Вебба, можливо, зможе виявити життя на планеті Kepler-442b, яка розташована у сузір'ї Ліри. Ця планета трохи більша за нашу Землю, але вважається, що на її поверхні може бути така ж вода, як і на нашій планеті. А отже, там може бути органічне життя.

Також учені назвали тип планет, де життя в більшій безпеці навіть, ніж на Землі. Йдеться про величезні кам'янисті екзопланети, які називають "супер-землями". Там є дуже потужне магнітне поле, а значить, є можливості, для підтримки безпеки життя. Якщо воно там є.