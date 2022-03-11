Ошиблись на миллионы лет. Ученые выяснили реальный возраст кратера в Гренландии

Исследователи считают, что кратер, который находится под ледником Гайавата, на много миллионов лет старше, чем считалось ранее.

Огромный кратер Гайавата диаметром 31 км, который скрыт под одноименным ледником в Гренландии ученые обнаружили еще в 2015 году. С тех пор считалось, что он был создан, в результате удара астероида размером в 1 км. И это произошло в неопределенный точно период между 12 тысяч и 3 млн лет назад. Теперь же группа ученых выяснила истинный возраст этого кратера, сообщает ScienсeAlert.

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На протяжении последних лет ученые пытались выяснить настоящий возраст кратера Гайавата. Но собрать какие-либо доказательства этого было очень трудно, ведь необходимые "улики" скрываются под километровым слоем льда. Но ученые из Дании и Швеции используя разные методы датирования пришли к почти одинаковым выводам касательно возраста ударного кратера. И это оказалось для них полной неожиданностью.

[ + – ] Огромный кратер Гайавата (выделен красным кругом) диаметром 31 км, который скрыт под одноименным ледником в Гренландии ученые обнаружили еще в 2015 году Фото: ScienceAlert

"Новые данные, которые касаются возраста этого кратера в Гренландии удивили нас всех. Мы считаем, что мы определили максимально точный возраст этой впадины. И этот кратер намного старше, чем считалось ранее", — говорит Майкл Стори из Музея естественной истории Дании.

В результате нового датирования ученые пришли к выводу, что астероид, создавший кратер, упал на Землю примерно от 56 до 66 млн лет назад. Это произошло примерно через 8 млн лет после того, как астероид Чикшулуб своим падением уничтожил динозавров.

[ + – ] Ледник Гайавата расположен на северо-западе Гренландии Фото: wikipedia

Чтобы выяснить точный возраст кратера Гайавата ученые из Национального музея естественной истории Швеции исследовали образцы горной породы возле ледника. Особое внимание они уделили минералу циркон, который, во время падения метеорита образует новые кристаллы. Те включают в себя радиоактивный элемент уран и выталкивают свинец. Соотношение урана и свинца может показать возраст, когда началась эта кристаллизация.

[ + – ] Ученые создали компьтерную модель, как может выглядеть кратер Гайавата Фото: wikipedia

А ученые из Музея естественной истории Дании использовали аргоновое датирование. Они нагревали породу, чтобы выделить газообразный аргон. Исследователи использовали изотопы этого газа, чтобы определить сколько раз происходил радиоактивный распад с момента расплавления минералов в результате удара астероида.

Датские ученые пришли к выводу, что астероид упал в период между 56 и 66 млн лет назад, а шведские исследователи считают, что кратер был создан 58 млн лет назад.

Несмотря на то, что кратер Гайавата почти в 6 раз меньше кратера Чикшулуб, удар мог также повлиять на климат и местную экосистему, но, возможно, не так катастрофически, говорят ученые. В указанный период времени Гренландия была не ледяным островом, а здесь были тропики и большое разнообразие растительного и животного мира. Поэтому сейчас ученые приступили к изучению того, мог ли удар этого астероида изменить местную экосистему и климат миллионы лет назад.

[ + – ] Так могло бы выглядеть падение астероида, если бы Гренландия миллионы лет назад была покрыта льдом Фото: ScienceAlert

Напоминаем, что ученые рассказали, что произойдет на Земле, если на планету упадет астероид похожий на то, который уничтожил динозавров.

Фокус также писал, что ученым удалось выяснить точное время года, когда в нашу планету врезался астероид, уничтоживший динозавров.