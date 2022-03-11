Помилились на мільйони років. Учені з'ясували реальний вік кратера у Гренландії

Дослідники вважають, що кратер, який розташований під льодовиком Гайавата, на багато мільйонів років старший, ніж вважалося раніше.

Величезний кратер Гайавата діаметром 31 км, який прихований під однойменним льодовиком у Гренландії, учені виявили ще у 2015 році. З того часу вважалося, що він був створений, внаслідок удару астероїда розміром 1 км. І це сталося в невизначений період між 12 тисяч і 3 млн років тому. Тепер група вчених з'ясувала справжній вік цього кратера, повідомляє ScienсeAlert.

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Упродовж останніх років учені намагалися з'ясувати справжній вік кратера Гайавата. Але зібрати якісь докази цього було дуже важко, адже необхідні "докази" ховаються під кілометровим шаром льоду. Але вчені з Данії та Швеції використовуючи різні методи датування дійшли майже однакових висновків щодо віку ударного кратера. І це виявилося для них повною несподіванкою.

[ + – ] Величезний кратер Гайавата (виділений червоним колом) діаметром 31 км, який прихований під однойменним льодовиком у Гренландії, учені виявили ще у 2015 році. Фото: ScienceAlert

"Нові дані, які стосуються віку цього кратера в Гренландії, здивували нас усіх. Ми вважаємо, що ми визначили максимально точний вік цієї западини. І цей кратер набагато старший, ніж вважалося раніше", — говорить Майкл Сторі з Музею природної історії Данії.

У результаті нового датування вчені дійшли висновку, що астероїд, який утворив кратер, впав на Землю приблизно від 56 до 66 млн років тому. Це сталося приблизно через 8 млн років після того, як астероїд Чиксулуб своїм падінням знищив динозаврів.

[ + – ] Льодовик Гайавата розташований на північному заході Гренландії Фото: wikipedia

Щоб з'ясувати точний вік кратера Гайавата, учені з Національного музею природної історії Швеції досліджували зразки гірської породи біля льодовика. Особливу увагу вони приділили мінералу циркон, який під час падіння метеориту утворює нові кристали. Ті включають радіоактивний елемент уран і виштовхують свинець. Співвідношення урану та свинцю може показати вік, коли почалася ця кристалізація.

[ + – ] Учені створили комп'ютерну модель, як може виглядати кратер Гайавата Фото: wikipedia

А вчені із Музею природної історії Данії використовували аргонове датування. Вони нагрівали породу, щоб виділити газоподібний аргон. Дослідники використовували ізотопи цього газу, щоб визначити, скільки разів відбувався радіоактивний розпад з моменту розплавлення мінералів у результаті удару астероїда.

Данські вчені дійшли висновку, що астероїд впав у період між 56 і 66 млн років тому, а шведські дослідники вважають, що кратер був створений 58 млн років тому.

Попри те, що кратер Гайавата майже в 6 разів менший за кратер Чиксулуб, удар міг також вплинути на клімат і місцеву екосистему, але, можливо, не так катастрофічно, кажуть учені. У зазначений період Гренландія була не крижаним островом, а тут були тропіки і велика різноманітність рослинного і тваринного світу. Тому зараз учені розпочали вивчення того, чи міг удар цього астероїда змінити місцеву екосистему та клімат мільйони років тому.

[ + – ] Так могло б виглядати падіння астероїда, якби Гренландія мільйони років тому була вкрита льодом. Фото: ScienceAlert

Нагадуємо, що вчені розповіли, що станеться на Землі, якщо на планету впаде астероїд, схожий на тей, що знищив динозаврів.

Фокус також писав, що вченим вдалося з'ясувати точну пору року, коли в нашу планету врізався астероїд, який знищив динозаврів.