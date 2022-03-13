Черви тоже могут принимать решения - исследователи

Червь, как оказалось, лишь кусает взрослого конкурента, чтобы отпугнуть его, в отличие от личинок, которыми он питается.

Изменения в поведении червей обнаружили исследователи из Института биологических исследований Солка в Калифорнии. Они заметили, что движения червя, откусывающего пищу и кусающего, чтобы убить конкурента, существенно отличаются, сообщает Wion.

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"Наше исследование показывает, что вы можете использовать простую систему, такую ​​как червь, для изучения чего-то сложного, например, целенаправленного принятия решений", — говорит нейробиолог Шрикант Чаласани.

Исследователи изучали изучали хищного червя под названием P. pacificus. Чтобы проверить способность червя принимать решения, ученые полагались на его поведение, а не на чрезвычайно подробное исследование того, как импульс передается через нейтроны.

Было изучено поведение P. pacificus по отношению к C. elegans. C elegans является одновременно конкурентом и добычей P. pacificus.

Было замечено, что P. pacificus может укусить при столкновении с легко подавляемыми личинками C. elegans. Но когда взрослый C elegans попытался украсть его еду, P. pacificus лишь укусил его, чтобы отпугнуть.

"Мы показали, что поведение может многое рассказать нам о том, как работает мозг у людей, которые тоже принимают решения", — поясняет Шрикант Чаласани.

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