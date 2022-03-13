Черв'яки теж можуть приймати рішення — дослідники

Черв'як, як виявилося, лише кусає дорослого конкурента, щоб відлякати його, на відміну від личинок, якими харчується.

Зміни у поведінці черв'яків виявили дослідники з Інституту біологічних досліджень Солка у Каліфорнії. Вони помітили, що рухи хробака, що відкушує їжу і кусає, щоб убити конкурента, суттєво відрізняються, повідомляє Wion.

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"Наше дослідження показує, що ви можете використовувати просту систему, таку як хробак, для вивчення чогось складного, наприклад, цілеспрямованого прийняття рішень", — каже нейробіолог Шрикант Чаласані.

Дослідники вивчали хижого хробака під назвою P. pacificus. Щоб перевірити здатність хробака приймати рішення, учені покладалися з його поведінки, а не на надзвичайно докладне дослідження того, як імпульс передається через нейрони.

Було вивчено поведінку P. pacificus стосовно C. elegans. C elegans є одночасно конкурентом та здобиччю P. pacificus.

Було помічено, що P. pacificus може вкусити при зіткненні з личинками C. elegans, що легко пригнічуються. Але коли дорослий C elegans спробував вкрасти його їжу, P. pacificus лише вкусив його, щоб відлякати.

"Ми показали, що поведінка може багато розповісти нам про те, як працює мозок у людей, які теж приймають рішення", — пояснює Шрікант Чаласані.

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