Довжиною 6 метрів. Знайдено "предка" драконів, який мешкав у Китаї 3 тис. років тому

Істота, схожа на сучасного крокодила, була хижаком, якого люди боялися та нещадно знищували, що призвело до повного зникнення виду.

Учені з Токійського університету виявили скам'янілі залишки двох істот, які схожі на сучасного крокодила. Вони були довжиною приблизно 6 метрів і мешкали на території Китаю 3 тисячі років тому. На них полювали люди, оскільки вони загрожували місцевим жителям, і одну з цих істот навіть обезголовили, повідомляє Daily Mail.

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Істоти належать до нового виду, який назвали Hanyusuchus sinensis. Вік решток оцінюється в 3-3,4 тисячі років. Учені вважають, що цей вид люди повністю знищили лише кілька сотень років тому.

Мінор Йонеда з Токійського університету вважає, що Hanyusuchus sinensis був головним хижаком, який був широко поширений в Китаї, незважаючи на те, що люди вели на цих крокодилів постійне полювання.

Два вивчені екземпляри були жорстоко вбиті, а один навіть обезголовлений. Смертельні рани, за словами вчених, їм завдали зброєю періоду. Новий вид вважається недостатньою ланкою в еволюції крокодилів, але це відкриття також має важливе значення тому, що цих тварин винищили люди, каже Йонеда.

[ + – ] Експерти проаналізували частково скам'янілі рештки двох істот, які, на їхню думку, були вбиті між 3000 і 3400 років тому. Фото та сканування черепа дозволяють припустити, що вони загинули від множинних поранень Фото: Daily Mail

За словами вченого, можливо, нова знахідка дасть нове розуміння, як еволюціонували сучасні види крокодилів.

"Hanyusuchus sinensis є найдивовижнішою істотою, яку я коли-небудь бачив. Багато хто знайомі з гостроносими крокодилами й тупоносими алігаторами, але є третій вид сучасних крокодилів — гавіали, у яких набагато довший і тонший череп. Так от, Hanyusuchus sinensis — це різновид гавіала, але в нього також є деякі спільні риси черепа з рештою крокодилів", — каже Масая Іїзима з Університету Нагої в Японії.

[ + – ] Учені проаналізували останки Hanyusuchus sinensis і вважають, що цей вид може бути недостатньою ланкою в еволюції крокодилів Фото: Daily Mail

За словами вченого, це відкриття ще важливо тому, що може покласти край багаторічним суперечкам про те, як, коли та яким чином крокодили перетворилися на три сімейства, які досі живуть на Землі.

"Я вважаю, що цей вид гавіала міг залишити серйозний слід у культурі китайської цивілізації. Він міг уплинути на появу деяких китайських ієрогліфів і міфів про драконів. Можливо, це була єдина рептилія в стародавньому Китаї, яка харчувалася людьми", — говорить Йонеда.

Нагадуємо, що вчені виявили рештки стародавнього крокодила, який з'їв цілого динозавра. Цей новий вид рептилії жив на Землі 95 млн років тому.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, як крокодили пережили падіння астероїда, яке призвело до зникнення динозаврів. Біологи зазначили, що в цьому рептиліям допомогли дві важливі особливості.