Длиной 6 метров. Найден "предок" драконов, обитавший в Китае 3 тыс. лет назад

Существо, похожее на современного крокодила было хищником, которого люди боялись и нещадно уничтожали, что привело к полному исчезновению вида.

Ученые из Токийского университета обнаружили окаменелые останки двух существ, которые похожи на современного крокодила. Они было длиной примерно 6 метров и жили на территории Китая 3 тысячи лет назад. На них охотились люди, так как они угрожали местным жителям и одно из этих существ даже обезглавили, сообщает Daily Mail.

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Существа принадлежат к новому виду, который назвали Hanyusuchus sinensis. Возраст останков оценивается в 3-3,4 тысячи лет. Ученые считают, что данный вид люди полностью уничтожили всего несколько сотен лет назад.

Минору Йонеда из Токийского университета считает, что Hanyusuchus sinensis был главным хищником, который был широко распространен в Китае, несмотря на то, что люди вели на этих крокодилов постоянную охоту.

Останки двух изученных экземпляров были жестоко убиты, а один даже обезглавлен. Смертельные раны, по словам ученых, им нанесли оружием рассматриваемого периода. Новый вид считается недостающим звеном в эволюции крокодилов, но это открытие также имеет важное значение потому, что этих животных истребили люди, говорит Йонеда.

[ + – ] Эксперты проанализировали частично окаменелые останки двух существ, которые, по их мнению, были убиты в период между 3000 и 3400 лет назад. Фотографии и сканирование черепа позволяют предположить, что они погибли от множественных ранений Фото: Daily Mail

По словам ученого, возможно, новая находка даст новое понимание того, как эволюционировали современные виды крокодилов.

"Hanyusuchus sinensis является самым удивительным существом, которое я когда-либо видел. Многие знакомы с остроносыми крокодилами и тупоносыми аллигаторами, но есть третий видом современных крокодилов — гавиалы, у которых гораздо более длинный и тонкий череп. Так вот, Hanyusuchus sinensis – это разновидность гавиала, но у него также есть некоторые общие черты черепа с остальными крокодилами", — говорит Масая Иидзима из Университета Нагои в Японии.

[ + – ] Ученые проанализировали останки Hanyusuchus sinensis и считают, что этот вид может быть недостающим звеном в эволюции крокодилов Фото: Daily Mail

По словам ученого, данное открытие еще важно потому, что может положить конец многолетним спорам о том, как, когда и каким образом крокодилы превратились в три семейства, которые до сих пор живут на Земле.

"Я считаю, что этот вид гавиала мог оставить серьезный след в культуре китайской цивилизации. Он мог оказать влияние на появление некоторых китайских иероглифов и мифов о драконах. Возможно это была единственная рептилия в древнем Китае, которая питалась людьми", — говорит Йонеда.

Напоминаем, что ученые обнаружили останки древнего крокодила, который съел целого динозавра. Этот новый вид рептилии жил на Земле 95 млн лет назад.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, как крокодилы пережили падение астероида, которое привело к исчезновению динозавров. Биологи отметили, что в этом рептилиям помогли две важные особенности.