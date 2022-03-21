Светить лазером на Луну. Спутник Земли могут использовать, как детектор гравитационных волн

С помощью спутника Земли исследователи надеются "поймать" гравитационные волны, которые появились в ранней Вселенной.

Группа ученых из Испании и Великобритании предложили использовать орбиту Луны в качестве гигантского детектора гравитационных волн из ранней Вселенной — пульсаций в самой ткани пространства-времени. Эти волны намного меньшие, чем те, которые могут уловить существующие детекторы, сообщает New Atlas.

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Гравитационные волны появляются во время космических событий, где принимают участие объекты с огромными массами. Например, эти волны могут появиться из-за столкновения черных дыр. В результате такого события выделяется огромное количество энергии, искажается пространственно-временной континуум и появляются гравитационные волны.

Наличие таких волн предсказал еще Альберт Эйнштейн в начале 20 века, но ученые смогли их зафиксировать впервые только в 2015 году. С тех пор гравитационные волны ученые фиксируют с помощью детекторов LIGO и Virgo c использованием лазерных лучей. Самое крошечное изменение в этом луче будет означать, что он уловил гравитационную волну.

Но современные технологии могут улавливать сигналы только в пределах определенных частот. Соответственно ученые из Испании и Великобритании, предложили новый способ обнаружения гравитационных волн на гораздо более низких частотах, используя орбиту Луны вокруг Земли.

[ + – ] Наличие гравитационных волн предсказал еще Альберт Эйнштейн в начале 20 века, но ученые смогли их зафиксировать впервые только в 2015 году Фото: NASA

Астронавты миссии "Аполлон" оставили зеркала на поверхности Луны. Ученые здесь на Земле используют их, чтобы отслеживать точное расстояние от Земли до Луны. Из обсерваторий направляют к этим зеркалам лазеры, а затем измеряют, как они отражаются. В каком-то смысле это гораздо более крупная версия существующих детекторов гравитационных волн.

По словам ученых, с помощью Луны можно будет обнаруживать сигналы гравитационных волн в диапазоне микрогерц. Эти частоты находятся за пределами возможностей существующих детекторов.

Ученые считают, что микрогерцовые гравитационные волны должны приходить из очень ранней Вселенной. Если обнаружить и изучить эти волны, то появится огромное количество информации о сложном для изучения периоде истории Вселенной.

Фокус уже писал о том, что представлен новый "автомобиль" для путешествий по Луне. Новый вездеход может перевозить двух человек, а также грузы достаточно больших объемов.

Напоминаем, что NASA готовится к высадке человека на Луну в 2026 году в рамках миссии "Артемида". И доставит на спутник Земли первых за 50 лет астронавтов огромная ракета Space Launch System на космическом корабле "Орион". Недавно ракету доставили на стартовую площадку на мысе Канаверал для проведения генеральной репетиции первого запуска в космос.