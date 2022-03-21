Світити лазером на місяць. Супутник Землі можуть використовувати як детектор гравітаційних хвиль

За допомогою супутника Землі дослідники сподіваються "зловити" гравітаційні хвилі, які з'явилися в ранньому Всесвіті.

Група вчених із Іспанії та Великобританії запропонували використовувати орбіту Місяця як гігантський детектор гравітаційних хвиль із раннього Всесвіту — пульсацій у самій тканині простору-часу. Ці хвилі набагато менші, ніж ті, що можуть уловити існуючі детектори, повідомляє New Atlas.

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Гравітаційні хвилі з'являються під час космічних подій, де беруть участь об'єкти з величезними масами. Наприклад, ці хвилі можуть виникнути через зіткнення чорних дір. Унаслідок такої події виділяється величезна кількість енергії, спотворюється просторово-часовий континуум, і з'являються гравітаційні хвилі.

Наявність таких хвиль пророкував ще Альберт Ейнштейн на початку 20 століття, але вчені змогли їх зафіксувати вперше лише у 2015 році. З того часу гравітаційні хвилі вчені фіксують за допомогою детекторів LIGO та Virgo з використанням лазерних променів. Найменша зміна в цьому промені означатиме, що він уловив гравітаційну хвилю.

Але сучасні технології можуть вловлювати сигнали лише в межах певних частот. Відповідно вчені з Іспанії та Великобританії запропонували новий спосіб виявлення гравітаційних хвиль на набагато нижчих частотах, використовуючи орбіту Місяця навколо Землі.

[ + – ] Наявність гравітаційних хвиль передбачив ще Альберт Ейнштейн на початку 20 століття, але вчені змогли їх зафіксувати вперше лише 2015 року Фото: ISS

Астронавти місії "Аполлон" залишили дзеркала на поверхні Місяця. Вчені на Землі використовують їх, щоб відстежувати точну відстань від Землі до Місяця. З обсерваторій направляють до цих дзеркал лазери, потім вимірюють, як вони відбиваються. У якомусь сенсі це набагато більша версія існуючих детекторів гравітаційних хвиль.

За словами вчених, за допомогою Місяця можна буде виявляти сигнали гравітаційних хвиль у діапазоні мікрогерца. Ці частоти перебувають поза можливостями існуючих детекторів.

Учені вважають, що мікрогерцові гравітаційні хвилі повинні приходити з раннього Всесвіту. Якщо виявити та вивчити ці хвилі, то з'явиться величезна кількість інформації про складний для вивчення період історії Всесвіту.

Фокус уже писав про те, що представлений новий "автомобіль" для подорожей Місяцем. Новий всюдихід може перевозити двох людей, а також вантажі досить великих обсягів.

Нагадуємо, що NASA готується до висадки людини на Місяць у 2026 році в межах місії "Артеміда". Доставить на супутник Землі перших за 50 років астронавтів величезна ракета Space Launch System на космічному кораблі "Оріон". Нещодавно ракета була доставлена на стартовий майданчик на мисі Канаверал для проведення генеральної репетиції першого запуску в космос.